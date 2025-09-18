कार बनी काल: रेवाड़ी में गाड़ी में दम घुटने से दिल्ली के सब इंस्पेक्टर की मौत
दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर बलवंत की रेवाड़ी में कार के अंदर दम घुटने से मौत हो गई.
रेवाड़ी: दिल्ली पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर की रेवाड़ी में दम घुटने से मौत हो गई. मृतक की पहचान बलवंत (51 वर्ष) के तौर पर हुई है. जो कि मूल रूप से रेवाड़ी जिले के गांव जीतपुरा के निवासी थे. वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे. घटना दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित एक होटल के पास खड़ी कार में हुई.
ऐसे हुआ हादसा: पुलिस की मानें तो बलवंत दिल्ली से अपने गांव जीतपुरा आए थे. निजी काम के चलते वे दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित विपुल गार्डन के पास एक होटल पहुंचे. वहां कुछ समय रुकने के बाद उन्होंने अपनी कार (जिसका एसी चालू था) में आराम करने के लिए बैठ गए. कार में उन्हें नींद आ गई. इस बीच कार में तेल खत्म होने से कार बंद हो गई. इसके बाद दम घुटने से सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई.
कार में मृत मिले सब इंस्पेक्टर: इधर, जब होटल कर्मचारियों ने काफी देर तक कार में कोई हलचल नहीं देखी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर धारूहेड़ा थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद, एफएसएल टीम और पुलिस दल मौके पर पहुंचे. टीम ने जब कार का दरवाजा खोला, तो अंदर बलवंत मृत अवस्था में पाए गए. शुरुआती जांच में दम घुटना ही मौत का कारण माना जा रहा है.
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया: पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.
मृतक के घर में शोक का माहौल: इस बारे में धारूहेड़ा थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि, "मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया है. हमें रिपोर्ट का इंतजार है." वहीं, सब इंस्पेक्टर बलवंत की मौत की खबर से जीतपुरा गांव में शौक का माहौल है.
