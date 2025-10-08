ETV Bharat / state

दिल्ली MCD उपचुनाव: राज्य चुनाव आयोग ने 12 वार्डों के लिए जारी किए दिशानिर्देश

नई दिल्ली : दिल्ली राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने 12 एमसीडी वार्डों के उपचुनावों के लिए सभी जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) और रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये 12 सीटें एक पार्षद (कमलजीत सहरावत) के सांसद बनने और 11 पार्षदों के विधायक चुने जाने के बाद खाली हुई थीं.दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने पत्र में लिखा है, आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उन विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची को अपनाया है जो 12 वार्डों के क्षेत्रों से संबंधित हैं और वर्तमान में लागू हैं और इन्हें दिल्ली नगर निगम के आगामी उपचुनावों के लिए अर्हता तिथि '1 जनवरी, 2025' के संदर्भ में अद्यतन किया गया है."

17 अक्टूबर, 2022 के वार्डों के परिसीमन का आदेश : राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिया है कि मतदान केंद्रों की प्रारूप सूचियां संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा 17 अक्टूबर, 2022 के वार्डों के परिसीमन आदेश के अनुसार तैयार/सत्यापित की जाएंगी.आदेश के अनुसार, संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा आपत्तिया्ं और सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 3:00 बजे होगी. आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण और मतदान केंद्रों की अंतिम सूचियों को अनुमोदन एवं मुद्रण हेतु चुनाव आयोग को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर होगी.

मतदान केंद्र स्थापित किए जाने वाले मानक : "सभी मतदान केंद्र संबंधित वार्डों में भवन के भूतल पर स्थित होने चाहिए. मतदान केंद्रों के लिए सभी स्थल एक ही वार्ड में, अर्थात वार्ड के भीतर स्थित होने चाहिए. भवन में मतदान केंद्र स्थापित किए जाने वाले कक्ष संख्या (सटीक स्थान) का उल्लेख मतदान केंद्र के स्थान/स्थल के कॉलम में 'सामने की ओर' या 'पीछे की ओर' या 'एनेक्सी भवन' आदि सहित किया जाना चाहिए ताकि आने वाले मतदाताओं आदि के बीच कोई भ्रम न हो. प्रत्येक मतदान केंद्र में आदेश में "1500 मतदाता कहा गया है,"