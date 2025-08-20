नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सरिता विहार थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस सड़क हादसे में 36 वर्षीय ड्राइवर सतबीर सिंह की मौत हो गई. हादसा साउथ ईस्ट दिल्ली के मथुरा रोड स्थित लॉट्स वेयरहाउस के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार जीप सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई. हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और तेज रफ्तार कार ट्रक के पीछे फंस गई. दिल्ली पुलिस ने बताया की हादसे के वक्त मृतक सतबीर जीप में बैठा था और हादसे के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

खड़े ट्रक से टकराई जीप, एक शख्स की मौत: दिल्ली पुलिस को इस हादसे की सूचना मंगलवार देर रात करीब 2 बजकर 20 मिनट पर मिली. सूचना मिलते ही जांच अधिकारी (IO) अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पाया कि एक ट्रक (14 टायर) जो मुख्य सड़क पर खड़ा था, और चलने की स्थिति में नहीं था वह जीप से पीछे से टकराया था. ट्रक खराब हालत में सड़क पर खड़ा था. टक्कर मारने वाली जीप में सतबीर सिंह बाईं सीट पर बैठा था.

मृतक के परिजनों ने कार मालिक पर लगाया आरोप : मीडिया से बातचीत करते हुए मृतक सतबीर के भाई दीपक यादव और मनोज ने बताया कि जीप मालिक का बेटा हाल ही में दुबई से लौटा था और उसने गाड़ी खुद चलाने की जिद की. ड्राइवर सतबीर को सीट से हटाकर खुद गाड़ी चलाते हुए वह तेज रफ्तार में सड़कों पर निकला और खड़े ट्रक में टक्कर मार दी.

सरिता विहार में रईसजादे की जिद ने ली ड्राइवर की जान (ETV Bharat)

गाड़ी चलाने की जिद में ड्राइवर की गई जान: मृतक के भाइयों ने मालिक के बेटे पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस ना होने के चलते भी यह हादसा हुआ है हादसे में कार सवार दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं. मृतक के भाइयों ने बताया कि सतवीर 2 महीने से पंचशील निवासी मलिक के यहां पर ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था.

खड़े ट्रक से टकरायी एसयूवी, एक शख्स की मौत (ETV Bharat)

मृतक सतबीर सिंह मूल रूप से मदन विहार, आईपी एक्सटेंशन दिल्ली का रहने वाला था और पंचशील पार्क, हौज खास में ड्राइवर की नौकरी करता था, पुलिस अब इस पूरे मामले में केस दर्ज कर जांच में जुट गई है.