आवारा कुत्तों पर बीजेपी नेता विजय गोयल की मुहिम जारी, जानिए क्या है आगे की रणनीति - DELHI STRAY DOGS

बीजेपी नेता विजय गोयल ने बताया कि दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूए जल्द ही आवारा कुत्तों के मुद्दे पर बैठक करेंगे.

आवारा कुत्तों पर दिल्ली में होने वाली है बड़ी बैठक (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2025 at 4:45 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर दिए गए आदेश के बाद रार छिड़ी हुई है. सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हर तरफ कहीं कुत्तों के सपोर्ट, तो कहीं विरोध में लोग खुलकर आवाज बुलंद कर रहे हैं. बात करें दिल्ली की तो बीजेपी नेता विजय गोयल जो लगातार आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और अब इसे लेकर आगे की रणनीति तैयार करने की बात कही.

बीजेपी नेता विजय गोयल ने बुधवार को कहा कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर आगे की कार्रवाई पर चर्चा के लिए दिल्ली के सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की एक बैठक जल्द ही तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित की जाएगी. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मध्य दिल्ली के बंगाली मार्केट में एक सभा के दौरान इसकी घोषणा की.

शीर्ष अदालत ने 11 अगस्त के अपने आदेश में दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था.

गोयल ने अपने समर्थकों और RWA के सदस्यों के साथ, अपने फैसले से सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को "सुरक्षित" बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त किया और केंद्र से आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की मांग की.

दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने आवारा कुत्तों के काटने की समस्या के खिलाफ आंदोलन तब शुरू किया जब आरडब्ल्यूए ने उनसे मदद मांगी. पिछले दो सालों से, गोयल और उनका गैर-लाभकारी संगठन, लोक अभियान, इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे पर सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

वहीं आज विजय गोयल के नेतृत्व में एक धन्यवाद रैली निकाली गई. जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. गोयल ने x हैंडल पर लिखा- आज #धन्यवाद_रैली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए आभार जताया. यह फैसला बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए अहम है. अब जरूरत है डॉग शेल्टर बनाने, नसबंदी और टीकाकरण तेज करने की। हमारा लक्ष्य साफ है — दिल्ली को डॉग-बाइट मुक्त बनाना.

इतना ही नहीं विजय गोयल ने डॉग बाइट के पीड़ितों के लिए मुआवज़ा और आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियमों में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं. उन्होंने पशु प्रेमियों पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनमें से कई लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इसलिए खड़े हुए क्योंकि वे पैसे के लिए एनजीओ चला रहे थे.

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

