नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित करार दिए गए हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है.

स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा ने मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को करने का आदेश दिया. आज आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई होनी थी लेकिन आरोपियों की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से पेश होने वाले वकील न्यायिक बहिष्कार की वजह से कोर्ट में पेश नहीं होंगे. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से बताया गया कि इस मामले से संबंधित हाईकोर्ट में मामला लंबित है जिसकी सुनवाई 18 सितंबर को होनी है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को करने का आदेश दिया.

5 जुलाई को कोर्ट ने संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित किया था

बता दें कि 5 जुलाई को कोर्ट ने संजय भंडारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया था, ईडी की ओर से कहा गया था कि संजय भंडारी की भारत, दुबई और ब्रिटेन में बेनामी संपत्तियां हैं. दिल्ली के वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कांप्लेक्स और शाहपुर जाट के अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी बेनामी संपत्तियां हैं. इसके अलावा कई बैंक खाते संजय भंडारी की पत्नी के नाम से है. ईडी ने कहा था कि संजय भंडारी के पास सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. कोर्ट के इस फैसले का संजय भंडारी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है जो अभी लंबित है.

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिसंबर 2023 में ईडी की ओर से संजय भंडारी के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. पूरक चार्जशीट में संयुक्त अरब अमीरात के बिजनेसमैन सीसी थम्पी और ब्रिटेन स्थित व्यवसायी सुमित चड्ढा का नाम शामिल किया है. ईडी के मुताबिक उसने सुमित चड्ढा और उनकी पत्नी को समन जारी किया था लेकिन दोनों जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए.

ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि यूपीए के शासनकाल में भंडारी ने कमीशन लिया और लंदन में संपत्ति खरीदी जिसके लाभार्थी मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं. रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के आरोपों को गलत बताया था. इस मामले में पहले ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी के मनी लाउंड्रिंग मामले में दक्षिण दिल्ली में पंचशील पार्क में पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित संपत्ति को कब्जे में लिया था जो कि एसबी हॉस्पिटेलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया है. ईडी ने 2017 में भंडारी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

