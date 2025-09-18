ETV Bharat / state

दिल्ली में PCR वैन ने चायवाले को मारी टक्कर, हुई मौत, चालक समेत स्टाफ निलंबित

दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में दिल्ली पुलिस की एक PCR वैन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई.

दिल्ली में सड़क हादसा
दिल्ली में सड़क हादसा (ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2025 at 12:04 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 12:16 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर वैन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन के ड्राइवर ने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया था. इसके चलते वैन सड़क किनारे चाय की दुकान में घुस गई और दुकानदार को कुचल दिया. इससे उसकी मौत हो गई. दिल्ली पुलिस का कहना है कि पीसीआर वैन के चालक कांस्टेबल खिमेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) वैन में मौजूद दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर दोनों पुलिस अधिकारियों, एएसआई और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है. एफआईआर दर्ज की जा रही है. दोनों पुलिसकर्मियों की मेडिकल जांच कराई जाएगी.

पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह मध्य दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में एक पीसीआर वैन ने सड़क किनारे एक चाय विक्रेता की दुकान में टक्कर मार दी, जिससे 55 वर्षीय चाय विक्रेता की मौत हो गई. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीड़ित, जिसकी पहचान गंगाराम के रूप में हुई है, सुबह करीब 5 बजे अपनी चाय की दुकान पर सो रहा था, जब यह घटना हुई.

अधिकारी ने बताया कि उसका बेटा उसके साथ दिल्ली में रहता है, जबकि उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश के गोंडा में रहती है. पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

