नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की फरवरी 2020 के दंगों से संबंधित हत्या के एक मामले में जमानत की याचिका का विरोध किया. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. पुलिस ने इसे एक युवा खुफिया ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा एक "चौंकाने वाला" मामला बताया.

इसमें कहा गया है कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा जब आरोपियों को शांत करने और उनसे कानून अपने हाथ में न लेने का आग्रह कर रहे थे, तो उन्हें पकड़ लिया गया, घसीटा गया और धारदार हथियार से 51 बार वार किया गया. साथ ही उसके बाद उनके शव को पास के नाले में फेंक दिया गया. वकील तारा नरूला के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि ताहिर हुसैन को पहले ही पांच साल से अधिक समय से जेल में रखा गया है और मुकदमे को शीघ्र निपटाने के लिए निचली अदालत के "सर्वोत्तम प्रयासों" के बावजूद, इसके निष्कर्ष में समय लगेगा.

तीन आवेदक दोषमुक्त: वहीं ताहिर हुसैन ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने 12 मार्च को उनकी जमानत याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया था, क्योंकि कथित घटना में किसी भी तरह की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था. वर्तमान मामले में आवेदक पर भड़काने का आरोप है. याचिका में कहा गया है, "पांच कथित प्रत्यक्षदर्शियों में से तीन ने आवेदक को दोषमुक्त कर दिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने आवेदक को संबंधित समय पर घटनास्थल पर नहीं देखा था.

जमानत याचिका का विरोध: याचिका में आगे कहा गया कि अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाले दो गवाहों के बयान विरोधाभासी थे, जो बड़े सुधारों और विरोधाभासों से भरे हुए थे. दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक रजत नायर ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य निचली अदालत में सुनवाई की अगली तारीख को समाप्त होने की उम्मीद है.

बरामद किए गए थे हथियार: उन्होंने तर्क दिया कि क्रूरता इसलिए अधिक बढ़ गई, क्योंकि अंकित शर्मा ने स्वयं को सुरक्षा बल का अधिकारी बताया था, जिसके बाद उन्हें अधिक क्रूरता से निशाना बनाया गया और हत्या का उद्देश्य सत्ता प्रतिष्ठान के विरुद्ध विद्रोह का भयावह संदेश भेजना था. यह तर्क देते हुए कि घटना पूर्व नियोजित षड्यंत्र की ओर इशारा करती है. अभियोजक ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट से पता चला है कि ताहिर हुसैन की छत को मजबूत किया गया था और वहां हथियार रखे गए थे, दंगों से कुछ दिन पहले ही उनके परिवार को वहां से हटा दिया गया था और जब्ती ज्ञापन में पत्थर, बोतलें, पेट्रोल बम और पेट्रोल जैसे तरल पदार्थ से भरे जार की बरामदगी दर्ज की गई थी.

ताहिर केवल मूकदर्शक नहीं: अभियोजक रजत नायर ने कहा, इन तथ्यों से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि ताहिर हुसैन मूकदर्शक नहीं था, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा के एक सुनियोजित कृत्य का सक्रिय नेता, संचालक और भागीदार था. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 26 फरवरी, 2020 को शिकायतकर्ता रविंदर कुमार ने दयालपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को सूचित किया कि उनका बेटा अंकित शर्मा 25 फरवरी, 2020 से लापता है.

शरीर पर मिले 51 चोटों के निशान: बताया गया कि बाद में उन्हें कुछ स्थानीय लोगों से पता चला कि एक व्यक्ति की हत्या के बाद उसे चांद बाग पुलिया की मस्जिद से खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया था. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अंकित शर्मा का शव नाले से निकाला गया, जिस पर 51 चोटों के निशान थे. हुसैन इस मामले में आरोपियों में से एक है, जिसमें चार अन्य आरोपी भी शामिल हैं जो कथित तौर पर उस हिंसक भीड़ का हिस्सा थे जिसने दंगा और आगजनी की थी, जिसमें अंकित शर्मा की मौत हो गई थी. 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए.

