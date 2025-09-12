ETV Bharat / state

दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट आज उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

UMAR KHALID BAIL PLEA HEARING IN SC
उमर खालिद, शरजील इमाम सहित अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई आज
By ANI

Published : September 12, 2025 at 9:54 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई होगी जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उन्हें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. पीठ दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में जमानत मांगने वाली गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी.

2 सितंबर को खारिज हुई थी जमानत याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इमाम, खालिद और सात अन्य - मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा को जमानत देने से इनकार कर दिया था. 2 सितंबर को, एक अन्य आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका एक अलग उच्च न्यायालय की पीठ ने खारिज कर दी थी.

दिल्ली पुलिस ने उनकी ज़मानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जहां दंगों की "पहले से ही योजना बनाई गई थी" और इसके पीछे एक "खतरनाक मकसद और सोची-समझी साज़िश" थी.

करीब 5 साल से जेल में है उमर खालिद
हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया, पूरी साज़िश में इमाम और खालिद की भूमिका "गंभीर" है, क्योंकि उन्होंने "मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने" के लिए सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए थे.

खालिद ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधानों के तहत बड़े षड्यंत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी.

2020 में, दिल्ली पुलिस ने इमाम को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली दंगों के मामले का मुख्य साज़िशकर्ता बताया.

तत्कालीन प्रस्तावित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी और इसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे.

