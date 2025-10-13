ETV Bharat / state

दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी को 10 दिनों की अंतरिम जमानत, बीमार मां को देखने के लिए मिली बेल

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी को दस दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने खालिद सैफी को अपनी बीमार मां को देखने के लिए अंतरिम जमानत दी है.

कोर्ट ने खालिद सैफी को 14 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने खालिद सैफी को बीस हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

खालिद सैफी ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने और बीमार मां को देखने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर गौर करते हुए पाया कि जिसकी शादी है वो खालिद सैफी की नजदीकी रिश्तेदार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि खालिद सैफी ने भले ही अपनी मां की बीमारी का कोई मेडिकल दस्तावेज दाखिल नहीं किया है लेकिन वो करीब 85 साल की हैं और वो आमतौर पर बीमार रहती हैं.