दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी को 10 दिनों की अंतरिम जमानत, बीमार मां को देखने के लिए मिली बेल

अदालत ने खालिद सैफी को 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी है.

Published : October 13, 2025 at 8:14 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 8:21 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी को दस दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने खालिद सैफी को अपनी बीमार मां को देखने के लिए अंतरिम जमानत दी है.

कोर्ट ने खालिद सैफी को 14 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने खालिद सैफी को बीस हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

खालिद सैफी ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने और बीमार मां को देखने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर गौर करते हुए पाया कि जिसकी शादी है वो खालिद सैफी की नजदीकी रिश्तेदार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि खालिद सैफी ने भले ही अपनी मां की बीमारी का कोई मेडिकल दस्तावेज दाखिल नहीं किया है लेकिन वो करीब 85 साल की हैं और वो आमतौर पर बीमार रहती हैं.

बता दें कि 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के जिन नौ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दिया था उनमें खालिद सैफी भी शामिल था. हाईकोर्ट ने खालिद सैफी समेत जिन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था उनमें उमर खालिद, शरजील इमाम अतहर खान, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं.

Last Updated : October 13, 2025 at 8:21 PM IST

