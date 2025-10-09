दिल्ली दंगा 2020: उमर खालिद षड्यंत्रकारी बैठक में नहीं थे शामिल, वकील ने दलील दी
उमर खालिद को 2020 दिल्ली दंगों की कथित साजिश के आरोप में 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था, तब से वो हिरासत में है.
नई दिल्ली: दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद के वकील ने बुधवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में दलील दी कि उनका मुवक्किल 8 जनवरी, 2020 को हुई कथित "मुख्य साजिशकर्ता बैठक" में मौजूद नहीं था.
दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इसी बैठक के आधार पर पूरी साजिश रची गई थी. दरअसल, अदालत वर्तमान में आरोप तय करने पर बहस सुन रही है, जिसमें उमर खालिद और 17 अन्य पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी ने मामले को आगे की बहस के लिए सूचीबद्ध किया है.
बहस के दौरान, उमर खालिद के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पाइस ने तर्क दिया कि जिस मुख्य बैठक में उमर खालिद ने कथित तौर पर साजिश रची थी, उसमें वह मौजूद ही नहीं थे. अपनी दलीलें पेश करते हुए, वरिष्ठ वकील ने उन सभी आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का हवाला दिया जो कथित तौर पर इस बैठक में मौजूद थे. उन्होंने तर्क दिया कि यह बैठक दंगों से डेढ़ महीने पहले हुई थी. वकील ने कहा, "सभी समय देखे जा सकते हैं. उनकी तुलना कीजिए. आरोपियों की मुलाक़ात नहीं हो सकती."
वरिष्ठ अधिवक्ता पेस ने दलील दी कि सीडीआर चार्ट के विश्लेषण के अनुसार, वे (आरोपी) उस बैठक में मौजूद ही नहीं थे. यह भी दलील दी गई कि उमर खालिद से कोई बरामदगी नहीं हुई है और न ही धन प्राप्त करने या जुटाने का कोई आरोप है. उन्होंने बहस के दौरान संरक्षित गवाह 'सैटर्न' के बयानों का भी हवाला दिया. उन्होंने दलील दी कि कथित बैठक 8 जनवरी को हुई थी. उमर खालिद से 21 मई को पूछताछ की गई थी. उनकी गिरफ़्तारी के बाद 27 सितंबर को उनका बयान दर्ज किया गया था.
बता दें कि दिल्ली पुलिस पहले ही आरोपों के बिंदु पर बहस कर चुकी है. अब आरोपी आरोप तय करने के बिंदु पर बहस कर रहे हैं. इसमें 18 आरोपी व्यक्ति हैं, जिनमें उमर खालिद, शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, गुलफिशा फातिमा, आसिफ इकबाल तन्हा, सफूरा जारगर, अब्दुल खालिद सैफी, मीरान हैदर, अतहर खान, शिफा उर रहमान और अन्य शामिल हैं.
दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश का आरोप: बता दें कि उमर खालिद को 2020 दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था, तब से वो हिरासत में है. दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे.
