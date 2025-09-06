दिल्ली: सीने में धंसा चाकू लेकर पहाड़गंज पुलिस स्टेशन पहुंचा छात्र, तीन नाबालिग गिरफ्तार

दिल्ली के पहाड़गंज में एक स्कूल के गेट के बाहर 15 साल के लड़के को चाकू मारे जाने का मामला सामने आया है.
Published : September 6, 2025 at 2:59 PM IST|
Updated : September 6, 2025 at 3:20 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के पहाड़गंज में एक स्कूल के गेट के बाहर 15 साल के लड़के को बदला लेने के लिए चाकू मारा गया है. पुलिस ने इस हमले को बदले की भावना से किया गया हमला बताया है. यह घटना 4 सितंबर को हुई और पुलिस ने तीन नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने कहा कि पीड़ित आराम बाग के एक स्कूल का छात्र है, वह पहाड़गंज पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसके सीने में उस वक्त भी चाकू धंसा हुआ था. तत्काल उसे कलावती सरन अस्पताल ले जाया गया और बाद में आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने हथियार सफलतापूर्वक निकाल लिया. पुलिस ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है.
बदले की भावना से किया गया हमला: पीड़ित के बयान के अनुसार, तीन नाबालिगों ने उसे स्कूल के गेट के पास बुलाया, जहां बहस शुरू हो गई और फिर उन्होंने उस पर हमला कर दिया. हाथापाई के दौरान, एक ने उस पर चाकू से वार किया, जबकि अन्य ने उसे पकड़ रखा था. घटनास्थल से पीड़ित को धमकाने के लिए इस्तेमाल की गई एक टूटी हुई बीयर की बोतल भी बरामद की गई.
छापेमारी और स्थानीय जानकारी के आधार पर तीनों नाबालिगों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने कहा कि हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया था, क्योंकि हमलावर नाबालिग का मानना था कि पीड़ित ने कुछ दिन पहले लड़कों के एक समूह को उस पर हमला करने के लिए उकसाया था.
दिल्ली में हत्या की दो और घटनाएं
बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना क्षेत्र के प्रताप नगर में दो लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.
मृतकों की पहचान सुधीर उर्फ बंटी (35) और राधे प्रजापति (30) के रूप में हुई है. दोनों रिश्ते में दूर के भाई लगते है और इलाके में ही पार्किंग का काम किया करते थे. दिल्ली में हाल के दिनों में हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं.
दिल्ली के रोहिणी इलाके में 30 अगस्त को डबल मर्डर का एक मामला सामने आया था जिसमें एक मां-बेटी की हत्या कर दी गई थी. दामाद पर आरोप है कि इसने चाकू से गोद कर अपनी पत्नी और सास की हत्या की वारदात को अंजाम दिया. यह मामला K.N काटजू थाना अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 17 इलाके में आया था.
