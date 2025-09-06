दिल्ली: सीने में धंसा चाकू लेकर पहाड़गंज पुलिस स्टेशन पहुंचा छात्र, तीन नाबालिग गिरफ्तार

ETV Bharat / state

15 साल के लड़के पर चाकू से हमला ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 6, 2025 at 2:59 PM IST | Updated : September 6, 2025 at 3:20 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली के पहाड़गंज में एक स्कूल के गेट के बाहर 15 साल के लड़के को बदला लेने के लिए चाकू मारा गया है. पुलिस ने इस हमले को बदले की भावना से किया गया हमला बताया है. यह घटना 4 सितंबर को हुई और पुलिस ने तीन नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने कहा कि पीड़ित आराम बाग के एक स्कूल का छात्र है, वह पहाड़गंज पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसके सीने में उस वक्त भी चाकू धंसा हुआ था. तत्काल उसे कलावती सरन अस्पताल ले जाया गया और बाद में आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने हथियार सफलतापूर्वक निकाल लिया. पुलिस ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है. बदले की भावना से किया गया हमला: पीड़ित के बयान के अनुसार, तीन नाबालिगों ने उसे स्कूल के गेट के पास बुलाया, जहां बहस शुरू हो गई और फिर उन्होंने उस पर हमला कर दिया. हाथापाई के दौरान, एक ने उस पर चाकू से वार किया, जबकि अन्य ने उसे पकड़ रखा था. घटनास्थल से पीड़ित को धमकाने के लिए इस्तेमाल की गई एक टूटी हुई बीयर की बोतल भी बरामद की गई.

Last Updated : September 6, 2025 at 3:20 PM IST