ETV Bharat / state

नवरात्रि स्पेशल थालियों से सजे दिल्ली के बाजार, लजीज फलाहारी व्यंजन कर रहे है व्रतियों को आकर्षित

फलाहार व्यंजनों की डिमांड बढ़ने के साथ बढी वेराइटी : इस तरह समय के साथ बाहर निकलने वालों की संख्या बढ़ती गई और ऐसे फलाहार व्यंजनों की डिमांड बढ़ती गई. ऐसे में फलाहार विक्रेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी और लोगों को बढ़ती भीड़ को देखते हुए व्रत के व्यजनों में वृद्धि की गई. इस कड़ी में इस साल व्रत फलाहार विशेष में कुट्टू का आटे से बना दही बड़ा, साबूदाने की टिक्की और खिचड़ी, व्रत स्पेशल थाली है.

चांदनी चौक बाजार में लगातार 40 सालों से मिल रही नवरात्रि स्पेशल थाली: राजधानी के ऐतिहासिक चांदनी चौक बाजार में 40 वर्षों से व्रतियों के लिए फलाहार बनाने वाले रवि कांत तिवारी बतातें हैं कि बीते वर्षों की तुलना में इस वर्ष नवरात्रि स्पेशल थाली की कीमतें कम हैं, क्योंकि पहले इसपर 18 फीसदी GST लगती थी. जो अब 5 फीसदी हो गई है. इसके चलते इस वर्ष नवरात्रि स्पेशल थाली की कीमत 340 रुपए है जो पहले 360 रुपए हुआ करती थी. 1984 से इन स्पेशल थालियों के बेच रहे दुकानदारों का कहना है कि पहले लगता था कि व्रत के दिनों में लोग घर का बना खाना खाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है व्रत रखने वाले जो लोग बाजार आते थे वे पहले दिन से ही फलाहार भोजन को बाजारों में भी ग्रहण कर लेते थे.

ऐसे में माता रानी के ऐसे विशेष भक्तों के लिए दिल्ली के कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स में नवरात्रि विशेष भोजन बनाए जा रहे हैं. इसमें व्रत में खाने वाली विशेष थाली, पेय पदार्थ और कुछ मिठाइयों को तैयार किया गया है. इन व्यंजनों को शुद्ध देसी घी में तैयार किया जाता है. नमकीन व्यंजनों में सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है.

नई दिल्ली : शारदीय नवरात्रि इस साल 22 सितंबर से शुरू हो गई है. नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रत, पूजा, भंडारे, जागरण आदि में मां के भक्त बड़े ही उत्साह और भक्ती के साथ भाग लेते हैं. वहीं, मां दुर्गा की आराधना करने वाले भक्त 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं. कई भक्त 9 दिनों तक बिना नमक, सात्विक और फलाहारी भोजन ग्रहण करते है.

व्रत में खाने वाली विशेष थाली, पेय पदार्थ और कुछ स्पेशल मिठाइयां (ETV Bharat)

कई उपवास स्पेशल व्यंजनों से सजा है बाजार : थाली में कुट्टू के आटे की पूरी, लौकी की सभी, आलू की सब्जी, दही, चटकी, रायता, सामक के चावल और सलाद है. इसके अलावा मिठाइयों में कुट्टू के आटे का रसगुल्ला और इमरती, बर्फी, पनीर जलेबी शामिल है. इस वर्ष एक नई मिठाई बनाई है. जिसको उपवास के दौरान खाया जा सकता है. इस बार कुट्टू के आटे की बूंदी बना कर लड्डू बनाएं गए हैं. इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है.

साफ सफाई पर खास ध्यान : इन फलाहारों को लेकर पहले दिन से ही व्रतियों की भिड़ दिख रही है जो आगामी 9 दिनों तक लगातार बढ़ती जाती है. उपवास का जो भी आहार बनाया जाता है वह शुद्ध देशी घी में बनाया जाता है. वहीं साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है. इसके लिए दुकान में नवरात्रि स्पेशल फलाहार बनाने वाला स्टाफ भी लगा है जो 9 दिनों तक केवल व्रत का खाना ही बनाएंगे. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गलती से भी व्रत वाले खाने में अनाज का हाथ न लग जाए.

दिल्ली के कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स में नवरात्रि के विशेष भोजन की सुविधा (ETV Bharat)



15 सालों से व्रत स्पेशल खाने की डिमांड में हुआ इजाफा: वहीं करोल बाग में 40 वर्षों से नवरात्रि स्पेशल स्नैक्स सेल करने वाले मुकेश पांडे ने बताया कि नवरात्रि के करीब 15 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है. इस बार स्नैक्स में साबूदाना कटलेट और खिचड़ी, आलू चाट, कुट्टू के आटे की पलक पकौड़ी, बादाम मिल्क आदि है. वहीं व्रत स्पेशल थाली भी तैयार की जाती है. मुकेश पांडे ने कहा कि 15 वर्षों से यही देखने को मिल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उपवास में बाहर का नवरात्रि स्पेशल खाना पसंद कर रहे हैं.



लोग अब घर में इतना समय और मेहनत नहीं कर पाते खानों पर : करोलबाग बाजार में कुल्फी शॉप के मालिक जोगिंदर सोनी बताते हैं कि पिछले 15 सालों से नवरात्रि स्पेशल व्यंजन बना रहे हैं. पहले लगता था कि उपवास में लोग बाहर का खाना नहीं खायेंगे लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला लोग बाहर भी व्रत का खाना खाने लगे. अब कोई घर पर इतनी मेहनत नहीं करना चाहता.

नवरात्रों में बिना नमक,सात्विक और फलाहारी भोजन ग्रहण का बढ़ा क्रेज (ETV Bharat)

ग्राहकों ने भी इन व्रत आहारों पर दी अपनी प्रतिक्रिया : दुकान पर फलाहार खाने पहुंची सविता बताती हैं कि वैसे तो वह व्रत में हमेशा घर का बना खाना ही खाती है लेकिन शादी की शॉपिंग के लिए मजबूरी में बाजार आना पड़ा इसलिए बाहर ही व्रत का आहार खाना पड़ रहा है. ऐसे वह केवल इस भरोसे पर कर रही हैं कि खाना साफ सफाई के साथ ही बनाया गया होगा. इसके अलावा अन्य ग्राहक वीरेंद्र ने बताया कि वह मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं. इसलिए उपवास के दिनों में घर का खाना बहुत कम खा पाते हैं इसलिए वह अपने भरोसे वाली दुकान पर जाकर व्रत का खाना खा लेते हैं.

ये भी पढ़ें :