कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे दिल्ली निवासी छात्र ने की आत्महत्या

कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे एक दिल्ली निवासी छात्र ने आत्महत्या कर ली है. छात्र पीजी में रहता था.

Vigyan Nagar Police Station Kota
विज्ञान नगर थाना (ETV Bharat Kota)
ETV Bharat Rajasthan Team

October 1, 2025 at 9:51 PM IST

कोटा: कोटा में कोचिंग करने आए एक छात्र के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. घटनाक्रम बुधवार शाम को विज्ञान नगर थाना इलाके के विज्ञान नगर में हुआ है. यहां एक छात्र पीजी में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रख दिया है. घटना के बारे में उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है. उनके आने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी.

विज्ञान नगर थानाधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि नई दिल्ली का एक 21 वर्षीय छात्र कोटा से मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. वह कोटा के विज्ञान नगर इलाके में रह रहा था. साथ ही निजी कोचिंग में अध्ययन कर रहा था. वह पीजी में रहता था. इस पीजी के नीचे की मंजिल पर रहने वाले एक छात्र ने आत्महत्या मामले की मकान मालिक को सूचना दी. मकान मालिक ने इस घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के शव को कब्जे में लिया.

फिलहाल आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है. उसके परिजनों के आने के बाद इस संबंध में कुछ खुलासा हो सकता है. साथ ही कमरे को सील कर दिया है. मौके से पुलिस को किसी तरह का कोई नोट या अन्य सामग्री भी नहीं मिली है. परिजन दिल्ली से निकल गए हैं. परिजनों जिस तरह की रिपोर्ट देंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी.

