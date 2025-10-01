ETV Bharat / state

कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे दिल्ली निवासी छात्र ने की आत्महत्या

कोटा: कोटा में कोचिंग करने आए एक छात्र के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. घटनाक्रम बुधवार शाम को विज्ञान नगर थाना इलाके के विज्ञान नगर में हुआ है. यहां एक छात्र पीजी में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रख दिया है. घटना के बारे में उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है. उनके आने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी.

विज्ञान नगर थानाधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि नई दिल्ली का एक 21 वर्षीय छात्र कोटा से मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. वह कोटा के विज्ञान नगर इलाके में रह रहा था. साथ ही निजी कोचिंग में अध्ययन कर रहा था. वह पीजी में रहता था. इस पीजी के नीचे की मंजिल पर रहने वाले एक छात्र ने आत्महत्या मामले की मकान मालिक को सूचना दी. मकान मालिक ने इस घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के शव को कब्जे में लिया.