राजधानी में बाढ़ का कहर, मयूर विहार फेज-2 में राहत शिविरों में घुसा पानी, दहशत में पीड़ित परिवार

दिल्ली के कई इलाके यमुना के पानी में डूब गए हैं. हालात चिंताजनक बने हुए हैं. वहीं मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इस वक्त संकट जैसे हालात हैं. एक तरफ आसमान से बारिश का सिलसिला जारी है. दूसरी तरफ यमुना का बढ़ता जलस्तर घर मकान सब डुबो रहा है. यहां तक कि मदद के लिए सरकार ने जो राहत शिविर कैंप बनाए हैं वो भी जलमग्न होने की कगार पर है.

मयूर विहार फेज-1 में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंप बनाए गए हैं लेकिन उनमें भी पानी भरने लगा है. यहां रहने वाले परिवार दहशत में हैं. क्योंकि इनके घर पहले ही पानी में समा चुके हैं अब सरकार ने जो राहत दी है वहां भी यमुना का पानी पहुंच गया है. ऐसे में इन परिवारों के लिए अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा. यहां लोगों ने फुटपाथ किनारे अस्थाई टेंट लगाकर रहना शुरू कर दिाय है. जीवन मुश्किल हालातों में नजर आ रहा है. परिवारों के साथ-साथ उनके मवेशियों को भी बांधा गया है. वहीं बाढ़ का पानी राहत शिविरों में घुसने से अफरा-तफरी का माहौल नजर आया.

बता दें यहां राहत शिविर कैंप में हजारों परिवार रुके हुए हैं. जिनके घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं. कुछ लोगों को रेस्क्यू कर इन कैंपों तक लाया गया है लेकिन यहां भी पानी घुस गया है. ऐसे में इन परिवारों के लिए अब बड़ा संकट पैदा हो गया है.

दिल्ली में तेजी से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है. पानी कई इलाकों में घुस आया है. निचले इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं. दिल्ली के कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, बुराड़ी, निगम बोध घाट, मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर, कालिंदी कुंज, सिविल लाइंस के कई इलाकों में पानी भर गया है.

