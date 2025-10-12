ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में सर्दियों ने दी दस्तक! तापमान गिरा, ठंड ने दिखाई झलक, जानें आज के मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, फिलहाल 17 अक्टूबर तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा.

दिल्ली-NCR में बदलता मौसम
दिल्ली-NCR में बदलता मौसम
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 12, 2025 at 7:13 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई है. बीते दो दिनों से दिन के तापमान में भी कमी आ रही है और रविवार को इसमें और गिरावट दर्ज की जा सकती है.

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिससे रात में ठंड का असर महसूस होने लगा है. शनिवार को पालम में न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में दिवाली तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, फिलहाल 17 अक्टूबर तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा. इस दौरान लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और हल्की धूप देखने को मिलेगी.

11 से 14 अक्टूबर के बीच आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना है. दिन का तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच जबकि रात का तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

वायु गुणवत्ता की स्थिति
वायु गुणवत्ता की स्थिति

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शनिवार सुबह 6:30 बजे तक दिल्ली-एनसीआर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 109 दर्ज किया गया. फरीदाबाद में AQI 112, गुरुग्राम में 118, गाजियाबाद में 116, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 119 रहा. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI स्तर 100 से ऊपर और 200 के बीच बना हुआ है, जो “मध्यम” श्रेणी में आता है.

