ETV Bharat / state

दर्शकों का मन मोह रही दिल्ली की रामलीला; विधायक बने जनक, बारात में अलग अंदाज में पहुंचे ‘पानीपत के हनुमान जी'

राम जी के धनुष तोड़ने के दृश्य ने सबका दिल जीता ( ETV Bharat )

बालाजी रामलीला कमेटी सीबीडी ग्राउंड में सीता स्वयंवर का मंचन (ETV Bharat)

रामलीला मंचन से पहले सुंदरकांड का पाठ: सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही विवेक विहार थाने के सामने भव्य रामलीला सोसायटी की ओर से आयोजित लीला. यहां लीला मंचन से पहले सुंदरकांड का पाठ किया गया. यह पाठ रसराज महाराज ने किया, जिन्हें भक्त अब तक सिर्फ सोशल मीडिया पर सुनते आए थे, लेकिन इस बार लोगों को उनके साथ बैठकर हनुमान जी का गुणगान करने का अवसर मिला.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की अधिकांश रामलीलाओं में गुरुवार को राम बरात से लेकर दशरथ-कैकई संवाद और राम वनवास तक की अद्भुत झलकियां देखने को मिलीं. इस दौरान राजधानी में जगह-जगह रामलीलाओं में धार्मिक माहौल देखते ही बन रहा था.

हनुमान की भूमिका निभाने वाले कलाकार करते हैं कड़े नियम का पालन : सुंदरकांड पाठ के बाद राम बरात का आयोजन हुआ. इसमें खास आकर्षण रहा ‘पानीपत के हनुमान जी’ की टीम का आगमन. हनुमान जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कड़े नियमों का पालन कर इस स्वरूप में आते हैं. गीता कॉलोनी में श्री गीता कॉलोनी धार्मिक रामलीला कमेटी की लीला में एक खास दृश्य देखने को मिला.

कृष्णा नगर के विधायक ने राजा जनक की भूमिका में सबको चौंकाया (ETV Bharat)

कृष्णा नगर के विधायक ने राजा जनक की भूमिका में सबको चौंकाया: यहां कृष्णा नगर विधानसभा से विधायक डॉ. अनिल गोयल ने राजा जनक का किरदार निभाकर दर्शकों को चौंका दिया. फिल्म कलाकारों की तरह दमदार अभिनय करते अनिल गोयल के प्रदर्शन को खूब सराहा गया. कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट संदीप सचदेवा ने बताया कि विधायक कई दिनों से इस भूमिका की तैयारी कर रहे थे.

हनुमान की भूमिका निभाने वाले कलाकार करते हैं कड़े नियम का पालन (ETV Bharat)

राम जी के धनुष तोड़ने के दृश्य ने सबका दिल जीता: बालाजी रामलीला कमेटी सीबीडी ग्राउंड में सीता स्वयंवर का मंचन हुआ. रामजी के धनुष तोड़ने का दृश्य देखते ही बनता था. इस मौके पर दर्शकों की इतनी भीड़ जुटी कि मैदान में बैठने के लिए एक भी कुर्सी खाली नहीं बची. दिल्ली की रामलीलाओं ने एक बार फिर साबित किया कि धार्मिक आयोजनों में संस्कृति, भक्ति और उत्सव का अनोखा संगम देखने को मिलता है. इन लीलाओं में लोगों की भीड़ और उत्साह ने त्योहार को और भव्य बना दिया.

हनुमान की भूमिका निभाने वाले कलाकार करते हैं कड़े नियम का पालन (ETV Bharat)

राम जी के धनुष तोड़ने के दृश्य ने सबका दिल जीता (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें :