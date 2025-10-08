ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंडक, जाने कैसा रहेगा आज का मौसम

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार रात हुई हल्की बारिश के बाद मंगलवार को दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही. तापमान में गिरावट से दिन में हल्की ठंडक का एहसास हुआ. शाम होते-होते आसमान में काले बादल छा गए और अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. लोग बारिश से बचने के लिए जहां-तहां शरण लेते नजर आए, वहीं ट्रैफिक में फंसे लोग भीगते रहे.

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले दो दिनों में दिल्ली में औसतन 18.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक बारिश पालम में 52.6 मिमी, रिज में 44.8 मिमी और आयानगर में 37.9 मिमी दर्ज की गई.बारिश के चलते मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री कम होकर 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आज और आने वाले दिनों का मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बुधवार, 8 अक्टूबर को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी. हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जबकि हवा में नमी का स्तर करीब 80% तक रहेगा.

आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. वहीं, 9 से 13 अक्टूबर तक आसमान साफ रहने का अनुमान है। इन दिनों के दौरान तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी. दिन का तापमान बढ़कर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.