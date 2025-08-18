नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) में आज उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब स्कूल प्रशासन को बम की धमकी भरा कॉल मिला. जानकारी मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंच गईं.

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया है. फिलहाल पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) द्वारका को आज बम की धमकी वाला कॉल आया। एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने स्कूल परिसर खाली करा दिया है। तलाशी के लिए पुलिस और बम निरोधक दस्तों को मौके पर बुलाया गया है.

पिछले कुछ दिनों पहले भी मिली थी धमकी

बता दें कि इससे पहले भी चाणक्यपुरी और दिल्ली के अन्य स्कूलों को मेल के जरिए बम की धमकियां मिल चुकी हैं. पिछले साल भी कई स्कूलों को इसी प्रकार की धमकियों का सामना करना पड़ा था.

दिल्ली पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए गए हैं. पुलिस ने स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आदेश दिया है.

साइबर सेल से ली गई थी मदद: दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले मिली धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ले गई थी. इसके साथ ही हमने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर महीने में पिछले साल 2024 में भी दिल्ली के कई स्कूलों को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे, जो बाद में सभी फर्जी साबित हुए थे. इन धमकियों ने दिल्ली वासियों को चिंता में डाल दिया था.

