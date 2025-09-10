गजब! शोरूम वाला समझा रहा था गाड़ी के फंक्शन, तभी पत्नी ने दबा दिया एक्सीलेटर, शीशा तोड़ नीचे कूदी THAR

ETV Bharat / state

By PTI

Published : September 10, 2025 at 10:09 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. घटना मंगलवार की है, पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार शोरूम में थार गाड़ी शीशे से टकराकर नीचे गिर गई और पलट गई. इसमें महिला की हल्की चोट आई है.

क्या है पूरा मामला
प्रीत विहार में प्रदीप नाम के एक व्यक्ति अपनी 29 वर्षीय पत्नी मानी पवार के साथ थार शोरूम में कार खरीदने गए. सैल्समैन उन्हें कार के बारे में जानकारी विस्तार से समझा रहे थे. इसी बीच अचानक कार ने रफ्तार पकड़ ली और शोरूम के ग्लास वॉल से टकराकर गाड़ी नीचे गिर गई और पलट गई. जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त कार में प्रदीप, उनकी पत्नी मानी और सेल्समैन विकास कार में सवार थे.

बताया जा रहा है कार का एक्सीलेटर दब गया और थार खरीदने के तुरंत बाद गलती से उसे शोरूम की कांच की दीवार से टकरा गई. हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. लेकिन ये घटना सोशल मीडिया पर छाई हुई है. लोग इस खबर को पढ़कर अचंभा जता रहे हैं.

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अभिषेक धानिया ने बताया, 'सोमवार शाम करीब 6.08 बजे गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी मानी पवार का मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) निर्माण विहार स्थित मलिक अस्पताल से प्राप्त हुआ. पूछताछ में पता चला कि मानी और उनके पति प्रदीप ने निर्माण विहार स्थित एक महिंद्रा शोरूम से एक थार रॉक्स कार खरीदी थी. किसी को चोट नहीं आई और किसी की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली'.

धनिया ने कहा, इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ज़मीन पर पलटी हुई थार और पहली मंजिल पर शीशे वाली जगह पर एक खाली फ्रेम दिखाई दे रहा है. पुलिस की ओर से मामले में जांच की जा रही है.

