नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन जैसे बड़े त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है. यह चेतावनी उन लोगों के लिए है जो पतंग उड़ाने के शौकीन हैं लेकिन जानलेवा चाइनीज़ मांझा (नायलॉन या प्लास्टिक कोटेड धागा) का इस्तेमाल करते हैं. पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रतिबंधित चीनी मांझा न केवल अवैध है, बल्कि इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बेहद खतरनाक भी है.

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर जनता से अपील करते हुए कहा है कि वे चाइनीज़ मांझा न खरीदें, न बेचें और न ही उसका इस्तेमाल करें. पुलिस ने कहा कि प्रतिबंधित चीनी मांझा अवैध भी है और घातक भी है, इससे दूर रहे.

इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस ने चाइनीज मांझा क्या होता है ये भी बताया और साथ ही अगर कोई इसका इस्तेमान खरीदते या बेचते पाया जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी. इसकी भी जानकारी साझा की है.

पुलिस ने चलाया था अभियान

दिल्ली पुलिस ने जुलाई में कुछ लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित चीनी मांझे के खिलाफ अभियान चलाया था. इस अभियान में 1,226 से अधिक रोल जब्त किए गए हैं और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई 26 जून को कमला मार्केट में पहली जब्ती के साथ शुरू हुई, इसके बाद 27 जून को उत्तम नगर और 5 जुलाई को उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में कार्रवाई की गई. एक अधिकारी ने बताया कि तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं और प्रतिबंधित मांझे को बेचने और आपूर्ति करने वालों सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

प्रतिबंधित चीनी मांझे के खिलाफ अभियान: पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजीव कुमार यादव ने कहा, "यह कार्रवाई स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन से पहले चीनी मांझे की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए की गई निवारक कार्रवाई का हिस्सा है, जो मनुष्यों, पक्षियों और जानवरों के लिए गंभीर खतरा है."

दिल्ली में चाइनीज मांझे की घटनाओं पर एक नजर:

27 जून 2025-नॉर्थ दिल्ली के रानी झांसी फ्लाईओवर के ऊपर स्कूटी सवार की चाइनीज मांझे से गले गला कटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. 2 जुलाई 2025-शाहदरा की ओर से आ रहा एक बाइक सवार युवक जैसे ही शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर पहुंचा,तभी हवा में लटकता चाइनीज मांझा उसके चेहरे में उलझ गया.मांझे की धार इतनी तेज थी कि युवक की नाक और होंठ बुरी तरह से कट गए. 12 जून 2025- शास्त्री पार्क इलाके में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक युवक घायल हो गया. घटना के वक्त पीड़ित ऋषभ गुप्ता ऑफिस से घर लौट रहे थे. इसी दौरान शास्त्री पार्क फ्लाईओवर की सर्विस रोड पर अचानक चाइनीज मांझा उनके गले में फंस गया, जिससे उनका गला जख्मी हो गया.

क्या है चाइनीज मांझा, क्यों है खतरनाक: चाइनीज मांझा पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ग्लास-लेपित सिंथेटिक धागा है. चाइनीज मांझा नायलॉन, शीशा समेत कई केमिकल से बनाया जाता है. यह टूटता नहीं और जितना कसता जाता है उतना ही धारधार होता जाता है. जब कोई पतंग कटती है या गिरती है तो दोपहिया सवार, राहगीर या पशु-पक्षी इसकी चपेट में आ जाते हैं. अब तक इसके चपेट में आने से कई लोग घायल हुए हैं या फिर उनकी मौत हो गई है.

बता दें कि दिल्ली में चीनी मांझे पर 2017 में प्रतिबंध लगाया गया था. वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी अपने अलग-अलग आदेशों में कहा था क‍ि पतंगबाज केवल सूत से बने मांझे को ही इस्‍तेमाल करें. द‍िल्‍ली हाई कोर्ट ने पुलिस को चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने के निर्देश दिए हैं.

