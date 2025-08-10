नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी जिलों में प्रहरी योजना के तहत निजी सुरक्षा गार्डों, चौकीदारों और अन्य सुरक्षा कर्मियों के लिए विशेष ब्रीफिंग-कम-संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसका उद्देश्य सामुदायिक सुरक्षा को मजबूत करना, पुलिस-जन सहयोग को बढ़ावा देना और प्रहरियों को अपराध रोकथाम और आपात स्थितियों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार करना था. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में प्रहरियों के महत्व को रेखांकित किया और उन्हें सुरक्षा उपकरण वितरित किए.

दक्षिण जिला पुलिस ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (सदर्न रेंज) एस.के. जैन और डीसीपी अंकित चौहान की मौजूदगी में 300 से अधिक प्रहरियों के साथ बैठक की. कार्यक्रम में संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, पुलिस और निजी सुरक्षा बलों के समन्वय को मजबूत करना और उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रहरियों को सम्मानित किया गया. साथ ही स्वतंत्रता दिवस के पहले भीड़ प्रबंधन और चौकसी बढ़ाने पर जोर दिया गया.

दिया गया विशेष प्रशिक्षण: दक्षिण-पूर्व जिला लोटस टेंपल ऑडिटोरियम में विशेष सत्र प्रहरियों के लिए इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया. इस मौके पर मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त एस.बी.के. सिंह ने कहा कि प्रहरियों की सतर्कता और पुलिस के साथ उनका तालमेल, सुरक्षा का अदृश्य कवच है. सभी प्रहरियों को कैप, रिफ्लेक्टिव जैकेट, डंडा और सुरक्षा किट दी गई. इतना ही नहीं, भीड़ प्रबंधन, तलाशी और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया.

