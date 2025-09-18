ETV Bharat / state

संदिग्ध आतंकी दानिश को साथ लेकर बोकारो पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में की पूछताछ

दिल्ली स्पेशल सेल की टीम संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश को साथ लेकर बोकारो पहुंची. जहां टीम ने पूछताछ की.

terrorist Ashar Danish
पेटरवार थाना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 8:14 PM IST

बोकारो: संदिग्ध आंतकी अशहर दानिश को साथ लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम बोकारो पहुंची. दानिश ने बोकारो के ही एक दुकान से पोटेशियम नाइट्रेट खरीदा था. इसी संबंध में दिल्ली स्पेशल सेल बोकारो पहुंची. उसके बाद टीम दानिश को लेकर महतो बीज भंडार पहुंची, जहां से उसने पोटेशियम नाइट्रेट खरीदा था, टीम ने दुकानदार से पूछताछ की. दानिश ने पहले भी बीज भंडार से पोटेशियम नाइट्रेट खरीदा था.

गौरतलब हो कि अशर दानिश के पिता मजहर जानी तेनुघाट सिविल कोर्ट में वकील हैं. इस मामले में, अशर दानिश के पिता ने कहा, "हमारे बेटे को जानबूझकर फंसाया गया है. उसे एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है." अशर दानिश के पिता सामाजिक कार्यकर्ता बनने से पहले कव्वाली गाया करते थे, जबकि उनकी मां एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं.

दुकानदार मनोज महतो का बयान (Etv Bharat)

इस मामले में, पेटरवार थाना प्रभारी राजू मुंडा ने कहा, "टीम ने हमें बताया था कि वे आधे घंटे में ोपहुंच जाएंगे. हालांकि, 40-50 मिनट बाद भी कोई खबर नहीं मिली. जब हमने दोबारा पूछताछ की, तो उन्होंने कहा कि वे पूछताछ के बाद लौट गए हैं."

बीज भंडार मालिक मनोज महतो ने बताया कि पिछले साल 2024 में हमारी दुकान से लगभग चार से पांच किलो पोटेशियम नाइट्रेट खरीदा गया था. उन्होंने बताया कि आज छह-सात लोग आए थे, उन्होंने उनसे पूछताछ की. उन्होंने बताया कि यहीं से पोटेशियम नाइट्रेट लिया गया था, लोग इसका इस्तेमाल खेती में करते हैं. इस बीच, मनोज महतो ने बताया कि कार की पिछली सीट पर एक व्यक्ति बैठा था.

