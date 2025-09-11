दिल्ली पुलिस ने दी ब्यावरा में दबिश, संदिग्ध आतंकी दबोचा, टेरर ग्रुप व नेटवर्क बनाने का शक
राजगढ़ जिले के ब्यावरा से दिल्ली पुलिस ने देशविरोधी गतिविधियों में लिप्त एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया. आईएसआईएस से जुुड़े होने का शक.
राजगढ़ : दिल्ली पुलिस ने बीते 24 घंटे में देश के कुछ राज्यों में दबिश देकर 5 संदिग्ध आतंकियों को दबोचा है. ये सारे संदिग्ध आतंकी टेरर मॉड्यूल चला रहे थे. इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने ब्यावरा में छापा मारकर एक संदिग्ध आतंकवादी धर दबोचा. उसे पुलिस पकड़कर दिल्ली ले गई. वहीं, राजगढ़ पुलिस का कहना है "उसे आर्म्स एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है."
दिल्ली पुलिस ने 5 संदिग्ध आतंकी पकड़े
ब्यावरा की शहीद कॉलोनी में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात दिल्ली पुलिस ने दबिश दी. संदिग्ध आतंकी कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया गया है. बताया जा रहा है कि ये संदिग्ध आतंकी ISIS से जुड़ा हुआ है. इस मामले में दिल्ली पुलिस की टीम संदिग्ध 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इसमें राजगढ़ जिले से कामरान कुरैशी का नाम भी शामिल है.
सोशल मीडिया से नेटवर्क फैलाने का शक
बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए ये संदिग्ध आरोपी भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से अपना नेटवर्क फैलाकर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम कर रहे थे. किसी साजिश को अंजाम देना इनका मकसद था, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब हो पाते, इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की टीम ने इन्हें दबोच लिया. बता दें कि ब्यावरा से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी कामरान कुरैशी के परिवार में पिता की वेल्डिंग की दुकान है. उसका एक भाई दिव्यांग है.
राजगढ़ पुलिस बोली- आर्म्स एक्ट मामले में हुई गिरफ्तारी
वहीं, आतंकी गतिविधियों को लेकर ब्यावरा पुलिस कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है. राजगढ़ एसपी अमित तोलानी का कहना है "दिल्ली पुलिस की टीम ब्यावरा आई थी, क्योंकि आरोपी के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास 25 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर थी, जिसमें 120 बी के तहत उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है." आतंकी संगठन से जुड़े होने के सवाल पर राजगढ़ एसपी अमित तोलानी ने कहा "दिल्ली पुलिस ने हमारे समक्ष केवल आर्म्स एक्ट की एफआईआर होने की बात रखी है."