दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दो बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, हथियार बरामद - ENCOUNTER IN DELHI

दिल्ली में बुधवार की रात को पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया. बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े है.

दिल्ली में बदमाशों का एनकाउंटर
दिल्ली में बदमाशों का एनकाउंटर (ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 10:33 AM IST

नई दिल्ली: बुधवार रात को दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो बदमाशों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यू अशोक नगर इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. बुधवार रात हुए एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है. उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश की पहचान कार्तिक जाखड़ और दूसरे आरोपी का नाम कविश है. दोनों आरोपियों के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा अपराधिक मामले दर्ज है.

पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल को दोनों आरोपियों के न्यू अशोक नगर आने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही स्पेशल सेल की एक टीम का गठन किया गया. इस टीम ने घेराबंदी की, जैसे ही दोनों आरोपी पहुंचा. पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया ,लेकिन उसने पुलिस पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगे और पुलिसकर्मियों ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया. घायल बदमाश को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश कुख्यात अपराधी है इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इनके तार दिल्ली-एनसीआर में हुई हालिया रंगदारी और वसूली की घटनाओं से जुड़े हैं. स्पेशल सेल अधिकारियों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय है और अपने गुर्गों के जरिए अवैध वसूली, रंगदारी और हत्या की वारदातों को अंजाम देता है। इस गिरोह के कई सदस्य पहले भी पुलिस की कार्रवाई में पकड़े जा चुके हैं। ताजा मुठभेड़ में इन दो अपराधियों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है।

हिमांशु भाऊ गैंग का बदमाश गिरफ्तार

इससे पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है. जिस पर मोहन गार्डन इलाके में हुए हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लोडेड सेमी ऑटोमैटिक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. आरोपी की पहचान हरियाणा के जींद जिले के रामराय गांव निवासी सुमित उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी

वही, पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में नामी ज्वेलर्स से रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया था. पुलिस ने पंजाब से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल कर गिरी ज्वेलर्स के मालिक से 25 लाख रुपये की वसूली करने का आरोप है. पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धनिया के मुताबिक, 12 अगस्त को कल्याणपुरी थाना पुलिस को शिकायत मिली थी कि गिरी ज्वैलर्स के डायरेक्टर को अज्ञात नंबर से फोन आया जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर 25 लाख रुपये की मांग की गई और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई.

