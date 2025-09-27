ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले की जांच के लिए मांगा समय

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ 2019 में सरकारी संपत्ति को विरूपित करने के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच में और समय लगेगा. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को करने का आदेश दिया. इस मामले के जांच अधिकारी ने 27 अगस्त को बताया था कि उसे फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसने जांच में शामिल होने के लिए आरोपी अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है. दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है.

सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने का मामला

बता दें कि 11 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना की अर्जी पर यह आदेश दिया था. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, उनमें पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की तत्कालीन पार्षद निकिता शर्मा शामिल हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने कोर्ट के समक्ष उन बड़े-बड़े बैनरों को दिखाया जिसमें केजरीवाल, गुलाब सिंह और निकिता शर्मा के नाम लिखे हुए थे. कोर्ट ने कहा कि बड़े-बड़े बैनर लगाना न केवल सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने का मामला है बल्कि ये ट्रैफिक के लिए भी समस्या बनता है. ये सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालकों का ध्यान भटकाता है जिससे पैदल यात्रियों से लेकर वाहनों को सुरक्षा का खतरा बना रहता है.

शिकायतकर्ता को साक्ष्य पेश करने का आदेश