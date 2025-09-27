ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले की जांच के लिए मांगा समय

सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया है.

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2025 at 5:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ 2019 में सरकारी संपत्ति को विरूपित करने के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच में और समय लगेगा. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को करने का आदेश दिया. इस मामले के जांच अधिकारी ने 27 अगस्त को बताया था कि उसे फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसने जांच में शामिल होने के लिए आरोपी अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है. दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है.

सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने का मामला

बता दें कि 11 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना की अर्जी पर यह आदेश दिया था. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, उनमें पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की तत्कालीन पार्षद निकिता शर्मा शामिल हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने कोर्ट के समक्ष उन बड़े-बड़े बैनरों को दिखाया जिसमें केजरीवाल, गुलाब सिंह और निकिता शर्मा के नाम लिखे हुए थे. कोर्ट ने कहा कि बड़े-बड़े बैनर लगाना न केवल सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने का मामला है बल्कि ये ट्रैफिक के लिए भी समस्या बनता है. ये सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालकों का ध्यान भटकाता है जिससे पैदल यात्रियों से लेकर वाहनों को सुरक्षा का खतरा बना रहता है.

शिकायतकर्ता को साक्ष्य पेश करने का आदेश

कोर्ट ने कहा कि देश में अवैध होर्डिंग के गिरने से लोगों की मौत की कहानी नयी नहीं है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केजरीवाल समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश करना सही नहीं होगा कि इस मामले में शिकायतकर्ता साक्ष्य पेश करे. जांच एजेंसी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती है.

कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल एक्शन टेकन रिपोर्ट पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है. दिल्ली पुलिस ने अपने एक्शन टेकन रिपोर्ट में कहा था कि जांच के समय कोई होर्डिंग मौके पर मौजूद नहीं था. इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से होर्डिंग छापने और लगाने वालों का पता लगाने को कहा ताकि हकीकत का पता चल सके. दरअसल याचिकाकर्ता ने 2019 में दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में कई स्थानों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने की शिकायत की थी.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURT ON KEJRIWALDAMAGING PUBLIC PROPERTY CASEDELHI POLICE ON KEJRIWALसार्वजनिक संपत्तिDAMAGE TO GOVT PROPERTY CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.