दिल्ली पुलिस ने अपहृत 7 साल के बच्चे को बचाया, 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और दो खाली कारतूस बरामद किए. आगे की जांच जारी है.
By ANI
Published : October 3, 2025 at 11:38 AM IST
नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने एक सात वर्षीय अपहृत लड़के को बचाया और उसके अपहरण में कथित रूप से शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान अजय वर्मा , अमित , सचिन और अजय के रूप में हुई है.बच्चे की अपहरण की शिकायत उसकी मां ने 28 सितंबर को दर्ज कराया था.
नाबालिग की मां ने पूर्व लिव-इन पार्टनर पर लगाए थे आरोप : पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बच्चे को हरियाणा के हांसी स्थित एक फार्महाउस से बचाया गया. मामला 28 सितंबर को दर्ज किया गया था, जब नाबालिग की मां ने विकास पुरी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और अधिकारियों को सूचित किया कि उसका बेटा पिछले दिन स्कूल जाने के बाद घर नहीं लौटा. मां ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक, अजय वर्मा, उसका पूर्व लिव-इन पार्टनर और हांसी का निवासी है जो अपहरण में शामिल है.
मामला दर्ज कर पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान : अपहृत बच्चे की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे को सफलतापूर्वक बचाया गया और कथित आरोपी को गिरफ्तार किया गया. अधिकारियों ने बताया कि उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और दो खाली कारतूस बरामद किए गए.
पुलिस के अनुसार, 26 सितंबर को विशेष इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, इंस्पेक्टर योगेश वशिष्ठ के नेतृत्व में एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (एएटीएस/एनईडी) की एक टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी की पहचान दिल्ली के भजनपुरा के सुभाष मोहल्ला निवासी सरफराज के बेटे जमाल के रूप में हुई.अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखने के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें एक व्यक्ति हथियार से गोलियां चलाता हुआ दिखाई दे रहा था. बाद में व्यक्ति की पहचान की गई और उसे ट्रैक करने के लिए सुराग विकसित किए गए.
