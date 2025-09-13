दिल्ली उच्च न्यायालय को ईमेल के ज़रिए मिली बम की धमकी के मामले में FIR दर्ज
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को ईमेल के ज़रिए मिली बम की धमकी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की,मेल के स्रोत की जांच शुरू
Published : September 13, 2025 at 2:23 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय को कल 12 सितम्बर को एक ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मेल के स्रोत की जांच शुरू कर दी है. बीते साल फरवरी के बाद एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट में बम विस्फोट की फर्जी सूचना से दहशत फैलाने का प्रयास किया गया.
दिल्ली एनसीआर में बीते डेढ़ साल में 500 से अधिक प्रतिष्ठानों को धमकी: दिल्ली एनसीआर में बीते डेढ़ साल से 500 से अधिक प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. हालांकि हर बार इस प्रकार की सूचनाओं को दिल्ली पुलिस ने फर्जी करार दिया.
धमकी के बाद दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता हुआ सक्रिय :बता दें कि धमकी के बाद, उच्च न्यायालय की सभी बेंच तुरंत उठ खड़ी हुईं और वकीलों, मुक़दमों और कर्मचारियों को परिसर से बाहर निकाला गया बाद में, दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्तों सहित सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी. इसके अलावा, एहतियात के तौर पर, इलाके में दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी तैनात की गईं. खोजी कुत्तों के साथ टीमों ने परिसर की तलाशी भी ली.
धमकी भरा ईमेल उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को था संबोधित : यह धमकी भरा ईमेल उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को संबोधित था, जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान और तमिलनाडु मिलकर पवित्र विस्फोटों के लिए सांठगांठ करेंगे.धमकी की विषय पंक्ति में लिखा था, "पाकिस्तान और तमिलनाडु ने पवित्र शुक्रवार के धमाकों में सांठगांठ की है.जज के कमरे और अदालत परिसर में 3 बम रखे गए हैं. इसलिए दोपहर 2 बजे तक परिसर खाली कर दें."
दोपहर की नमाज़ के तुरंत बाद बम फटने का किया गया था दावा :पत्र में आगे कहा गया था कि दोपहर की नमाज़ के तुरंत बाद बम फट जाएगा पत्र में दावा किया गया है, "पुलिस ने 2017 से ही इस पवित्र शुक्रवार के लिए तैयारी शुरू कर दी थी.उदाहरण के तौर पर, आज आपके दिल्ली उच्च न्यायालय में हुआ विस्फोट पिछले झांसों के संदेह को दूर कर देगा. जज के कमरे में दोपहर की नमाज़ के तुरंत बाद विस्फोट होगा."
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) देवेश कुमार महला ने बताया अफवाह : हालांकि, अदालत परिसर के निरीक्षण के बाद, नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) देवेश कुमार महला ने दावा किया कि बम की धमकी अभी तक एक अफवाह लग रही है.एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) के अनुसार, बम निरोधक दल और डॉग स्क्वायड अंदर हैं. हमने इसकी जांच की है और अभी तक इसे अफवाह पाया है.
ये भी पढ़ें :