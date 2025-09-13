ETV Bharat / state

दिल्ली उच्च न्यायालय को ईमेल के ज़रिए मिली बम की धमकी के मामले में FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को ईमेल के ज़रिए मिली बम की धमकी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की,मेल के स्रोत की जांच शुरू

दिल्ली उच्च न्यायालय को ईमेल के ज़रिए मिली बम की धमकी के मामले में FIR दर्ज
दिल्ली उच्च न्यायालय को ईमेल के ज़रिए मिली बम की धमकी के मामले में FIR दर्ज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2025 at 2:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय को कल 12 सितम्बर को एक ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मेल के स्रोत की जांच शुरू कर दी है. बीते साल फरवरी के बाद एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट में बम विस्फोट की फर्जी सूचना से दहशत फैलाने का प्रयास किया गया.

दिल्ली एनसीआर में बीते डेढ़ साल में 500 से अधिक प्रतिष्ठानों को धमकी: दिल्ली एनसीआर में बीते डेढ़ साल से 500 से अधिक प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. हालांकि हर बार इस प्रकार की सूचनाओं को दिल्ली पुलिस ने फर्जी करार दिया.

धमकी के बाद दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता हुआ सक्रिय :बता दें कि धमकी के बाद, उच्च न्यायालय की सभी बेंच तुरंत उठ खड़ी हुईं और वकीलों, मुक़दमों और कर्मचारियों को परिसर से बाहर निकाला गया बाद में, दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्तों सहित सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी. इसके अलावा, एहतियात के तौर पर, इलाके में दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी तैनात की गईं. खोजी कुत्तों के साथ टीमों ने परिसर की तलाशी भी ली.

धमकी भरा ईमेल उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को था संबोधित : यह धमकी भरा ईमेल उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को संबोधित था, जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान और तमिलनाडु मिलकर पवित्र विस्फोटों के लिए सांठगांठ करेंगे.धमकी की विषय पंक्ति में लिखा था, "पाकिस्तान और तमिलनाडु ने पवित्र शुक्रवार के धमाकों में सांठगांठ की है.जज के कमरे और अदालत परिसर में 3 बम रखे गए हैं. इसलिए दोपहर 2 बजे तक परिसर खाली कर दें."

दोपहर की नमाज़ के तुरंत बाद बम फटने का किया गया था दावा :पत्र में आगे कहा गया था कि दोपहर की नमाज़ के तुरंत बाद बम फट जाएगा पत्र में दावा किया गया है, "पुलिस ने 2017 से ही इस पवित्र शुक्रवार के लिए तैयारी शुरू कर दी थी.उदाहरण के तौर पर, आज आपके दिल्ली उच्च न्यायालय में हुआ विस्फोट पिछले झांसों के संदेह को दूर कर देगा. जज के कमरे में दोपहर की नमाज़ के तुरंत बाद विस्फोट होगा."

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) देवेश कुमार महला ने बताया अफवाह : हालांकि, अदालत परिसर के निरीक्षण के बाद, नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) देवेश कुमार महला ने दावा किया कि बम की धमकी अभी तक एक अफवाह लग रही है.एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) के अनुसार, बम निरोधक दल और डॉग स्क्वायड अंदर हैं. हमने इसकी जांच की है और अभी तक इसे अफवाह पाया है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट करने की धमकी भरा मेल निकला फर्जी, कामकाज फिर से शुरू

दिल्ली के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर खाली कराया गया

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI POLICE REGISTERS FIRFIR OVER BOMB THREAT IN DELHI HCDCP DEVESH KUMAR MAHALAदिल्ली हाईकोर्ट बम धमकी मामलाDELHI HIGH COURT BOMB THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पटना पहुंचते ही विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा, बोले- 'PM मोदी और उनकी मां के अपमान का जनता देगी जवाब'

जंगल में गश्त पर थे वन कर्मी, अचानक सामने आ गए 3 बाघ, जानें फिर क्या हुआ?

SBI का बड़ा ऐलान: करोड़ों ग्राहकों के लिए डिपॉजिट स्कीम में नया बदलाव लागू

रणदीप हुड्डा ने सारागढ़ी दिवस पर हवलदार ईशर सिंह और 21 सिख सैनिकों की बेमिसाल बहादुरी को किया नमन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.