नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एक वरिष्ठ चिकित्सक को एक कार चालक द्वारा कथित रूप से कुचलने की कोशिश करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह घटना 18 अगस्त को शाम करीब चार बजे एम्स के गेट नंबर एक के पास हुई, जब डॉक्टर ने ट्रैफिक जाम में खड़ी कार को पीछे करने का इशारा किया. आरोप है कि चालक ने कार तेज कर दी और डॉक्टर को तीन बार टक्कर मारते हुए घसीटा. शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 के तहत हौज खास थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि कार यातायात में बाधा डाल रही थी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब उसने ड्राइवर को पीछे हटने का इशारा किया, ताकि दूसरे वाहन निकल सकें, तो ड्राइवर ने कथित तौर पर उसकी बात मानने के बजाय गाड़ी तेज कर दी और उसे टक्कर मार दी. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि पहली टक्कर के बाद ड्राइवर नहीं रुका. उसने मुझे दो बार और टक्कर मारी और मुझे कार के साथ घसीटता हुआ ले गया, इससे पहले कि मैं अपनी जान बचा पाता.

शिकायत के आधार पर हौज खास पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. अधिकारी ने बताया कि परिसर में लगे कैमरों से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए गए हैं और चश्मदीदों की पहचान की जा रही है. अधिकारी ने कहा कि हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और कई टीमें आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए काम कर रही हैं. गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया है और संदिग्ध का पता लगाने के लिए तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल किया जा रहा है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी के इरादे का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना के समय वह शराब या किसी अन्य पदार्थ के नशे में था या नहीं.

ये भी पढ़ें: