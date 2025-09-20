ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस का "ऑपरेशन आघात", 24 घंटे में 63 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल, शराब और ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद

दिल्ली पुलिस ने 63 लोगों को किया गिरफ्तार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 20, 2025 at 11:59 AM IST 2 Min Read