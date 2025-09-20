दिल्ली पुलिस का "ऑपरेशन आघात", 24 घंटे में 63 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल, शराब और ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद
साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने "ऑपरेशन आघात" अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है.
Published : September 20, 2025 at 11:59 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने "ऑपरेशन आघात" अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. इस अभियान में पुलिस ने 28 बदमाशों सहित कुल 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 14 कंट्री मेड पिस्टल, एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस और 16 चाकू बरामद किए गए.
पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि कार्रवाई के दौरान आरोपियों से 6338 क्वार्टर अवैध शराब जब्त की गई और इस सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा करीब 6 किलो उच्च गुणवत्ता का गांजा, 51 ग्राम हेरोइन, 54 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स तथा तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की गई.
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर नकेल कसते हुए पुलिस ने जुआ अड्डा चलाने वालों पर छापेमारी की और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं, दो मोटरसाइकिल और तीन मोबाइल के साथ 5 आरोपियों को पकड़ा गया. एनडीपीएस मामलों में फरार चल रहे 2 आरोपियों को भी पुलिस ने दबोच लिया.
#WATCH दिल्ली: 'ऑपरेशन आघात' पर डीसीपी, साउथ ईस्ट, हेमंत तिवारी ने कहा, " दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध और गैंगस्टर के खिलाफ एक मुहिम चलाई है। इसी के तहत दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने ऑपरेशन आघात प्रारंभ किया है। पिछले 24 घंटे में सघन कार्रवाई करते हुए हमने 63 लोगों को गिरफ्तार किया… pic.twitter.com/AWzCBXazJc— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 20, 2025
डीसीपी साउथ-ईस्ट हेमंत तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान जॉइंट सीपी संजय जैन की देखरेख में चलाया गया. इसमें एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा, ईशान भारद्वाज के साथ कई एसीपी, एसएचओ और ऑपरेशन सेल की टीम शामिल रही. उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयों से बदमाशों पर अंकुश लगता है और इलाके में अमन-चैन कायम होता है.
