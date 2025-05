ETV Bharat / state

हाईटेक उपकरणों से लैस होगी दिल्ली पुलिस, बुलेट-प्रूफ कवच से मिलेगी अभेद्य सुरक्षा - ABHEDYA BULLETPROOF JACKET

दिल्ली पुलिस को अभेद सुरक्षा के लिए मिला बुलेट-प्रूफ कवच ( ETV BHARAT )

Published : May 18, 2025

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध और आतंकवाद की आशंका को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक बुलेट- प्रूफ उपकरणों से लैस किया जा रहा है. ये कदम पुलिसकर्मियों की जान की सुरक्षा और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने की दिशा में बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है. अब पुलिसकर्मी बंदूकधारियों और अत्याधुनिक हथियारों से लैस अपराधियों से बिना डर मुकाबला कर सकेंगे. दिल्ली पुलिस को नई बुलेट-प्रूफ जैकेट, हेलमेट, पटका, चेहरा ढकने के लिए पारदर्शी सुरक्षा शिल्ड और विशेष कनेक्टर दिए जा रहे हैं, जो उनकी मल्टीलेवल सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे. यह कवच प्रणाली अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है. इसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय व पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंडों पर परखा भी गया है. क्या कितनी संख्या में पुलिस को मिल रहा बुलेटप्रूफ जैकेट (ETV BHARAT)

