दिल्ली पुलिस की तरफ से चलाया गया चेकिंग अभियान, ली गई संदिग्ध वाहनों की तलाशी - DELHI POLICE PATROLING

दिल्ली पुलिस चेकिंग अभियान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : April 18, 2025 at 10:49 AM IST | Updated : April 18, 2025 at 10:56 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली में लगातार बढ़ते अपराध के ग्राफ को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया. राजधानी के कई इलाकों में गुरुवार रात को पुलिस दल ने गश्त की, जो रात 11 बजे से देर रात 3 बजे तक चली. इस दौरान साउथ डिस्ट्रिक्ट के डिफेंस कॉलोनी, सिविल लाइन्स सहित अन्य क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान डिफेंस कॉलोनी पिकेट पर खुद वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इसमें सदर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी संजय कुमार जैन, साउथ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी अंकित चौहान, एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे. चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली गई. कई वाहनों से अवैध शराब की पेटियां भी जब्त की गईं.

