नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चौथी पूरक चार्जशीट, इस दिन होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में गैंगस्टर कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू और अमरदीप लोचाब के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल की है. स्पेशल जज विशाल गोगने इस मामले पर 26 सितंबर को सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने 20 सितंबर को सभी नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था. गत 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर तीसरी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया था.

दिल्ली पुलिस के तीसरे चार्जशीट में विकास गहलोत की पत्नी विनीता पर आरोप लगाया है कि उसने 17 अप्रैल को अपने पति के निर्देश पर उसके घर से एक रिश्तेदार के घर पर हथियारों को पहुंचवाया था. दिल्ली पुलिस ने इन हथियारों को विकास गहलोत के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था. इसके पहले कोर्ट ने 27 मई को नरेश बाल्यान की इस मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज की थी. कोर्ट ने नरेश बाल्यान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था उनमें साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया है.

इससे पहले कोर्ट ने 24 फरवरी को आरोपी रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. वसूली के मामले में 4 दिसंबर, 2024 को नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में गिरफ्तार किया था. इससे पहले बीजेपी ने नरेश बाल्यान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और बाल्यान के बीच बातचीत थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का ये मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.