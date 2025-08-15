ETV Bharat / state

आवारा कुत्तों का मामलाः डॉग लवर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा भारी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की चार एफआईआर - DELHI STRAY DOGS CASE

11 अगस्त को, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए.

राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों का मामला चर्चा का विषय बना
राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों का मामला चर्चा का विषय बना (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : August 15, 2025 at 4:54 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 11 और 12 अगस्त को नई दिल्ली में कई जगहों पर बिना पूर्व अनुमति डॉग लवर्स द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में चार एफआईआर दर्ज की. अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने कहा कि ये प्रदर्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163, जिसे पहले सीआरपीसी की धारा 144 कहा जाता था, के तहत निषेधाज्ञा के बावजूद आयोजित किए गए थे, जो वर्तमान में स्वतंत्रता दिवस से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत ज़िले में लागू हैं.

अधिकारियों के अनुसार, जब पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने का प्रयास किया, तो प्रदर्शन अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण कुछ जगहों पर झड़पें हुईं. इन घटनाओं के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. दिल्ली पुलिस ने कहा, "जिन लोगों ने बार-बार अनुरोध के बावजूद विरोध स्थलों से हटने से इनकार कर दिया, उन्हें हिरासत में लिया गया. कानून का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

एक वीडियो में तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर के साथ प्रदर्शनकारियों के एक समूह द्वारा मारपीट करते हुए दिखाया गया है, जबकि एक अन्य वीडियो में एक महिला सब-इंस्पेक्टर और एक महिला प्रदर्शनकारी के बीच बस के अंदर झड़प दिखाई दे रही है. गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय गृहों में रखने के अपने 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह एक अलग पीठ के 11 अगस्त के फैसले पर अंतरिम आदेश पारित करेगी. शुरुआत में, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टिप्पणी की कि एक "ज़ोर से बोलने वाला अल्पसंख्यक" और एक "चुपचाप पीड़ित बहुमत" है.

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "लोकतंत्र में, एक मुखर बहुमत होता है और एक बहुमत चुपचाप सहता है. हमने लोगों के चिकन, अंडे वगैरह खाते और फिर खुद को पशु प्रेमी बताते हुए वीडियो देखे थे. यह एक ऐसा मुद्दा था जिसका समाधान किया जाना था. बच्चे मर रहे थे... नसबंदी से रेबीज नहीं रुका; अगर आपने बच्चों का टीकाकरण भी कर दिया, तो भी बच्चों के अंग-भंग होने की घटनाएँ नहीं रुकीं."

बता दें कि 11 अगस्त को, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाए. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि किसी भी पकड़े गए जानवर को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्यों और नगर निकायों को आदेश दिया कि वे पर्याप्त स्टाफ के साथ डॉग शेल्टर्स का निर्माण करें, और कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण सुनिश्चित करें.

  1. Explainer: यूं ही नहीं है आवारा कुत्तों का मामला गंभीर! इनसे प्यार करें या अपनी सुरक्षा, आंकड़ों और केस से समझिए
  2. "बेजुबानों की आवाज़": सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे डॉग लवर्स, बोली- ये बड़ी बात
  3. गाजियाबाद में हर तीन मिनट में एक व्यक्ति डॉग बाइट का शिकार, SC के आदेश पर नगर निगम सतर्क
  4. "दिल्ली में एक भी शेल्टर नहीं, 3 लाख कुत्तों को कहां डालेंगे" मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 11 और 12 अगस्त को नई दिल्ली में कई जगहों पर बिना पूर्व अनुमति डॉग लवर्स द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में चार एफआईआर दर्ज की. अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने कहा कि ये प्रदर्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163, जिसे पहले सीआरपीसी की धारा 144 कहा जाता था, के तहत निषेधाज्ञा के बावजूद आयोजित किए गए थे, जो वर्तमान में स्वतंत्रता दिवस से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत ज़िले में लागू हैं.

अधिकारियों के अनुसार, जब पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने का प्रयास किया, तो प्रदर्शन अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण कुछ जगहों पर झड़पें हुईं. इन घटनाओं के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. दिल्ली पुलिस ने कहा, "जिन लोगों ने बार-बार अनुरोध के बावजूद विरोध स्थलों से हटने से इनकार कर दिया, उन्हें हिरासत में लिया गया. कानून का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

एक वीडियो में तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर के साथ प्रदर्शनकारियों के एक समूह द्वारा मारपीट करते हुए दिखाया गया है, जबकि एक अन्य वीडियो में एक महिला सब-इंस्पेक्टर और एक महिला प्रदर्शनकारी के बीच बस के अंदर झड़प दिखाई दे रही है. गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय गृहों में रखने के अपने 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह एक अलग पीठ के 11 अगस्त के फैसले पर अंतरिम आदेश पारित करेगी. शुरुआत में, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टिप्पणी की कि एक "ज़ोर से बोलने वाला अल्पसंख्यक" और एक "चुपचाप पीड़ित बहुमत" है.

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "लोकतंत्र में, एक मुखर बहुमत होता है और एक बहुमत चुपचाप सहता है. हमने लोगों के चिकन, अंडे वगैरह खाते और फिर खुद को पशु प्रेमी बताते हुए वीडियो देखे थे. यह एक ऐसा मुद्दा था जिसका समाधान किया जाना था. बच्चे मर रहे थे... नसबंदी से रेबीज नहीं रुका; अगर आपने बच्चों का टीकाकरण भी कर दिया, तो भी बच्चों के अंग-भंग होने की घटनाएँ नहीं रुकीं."

बता दें कि 11 अगस्त को, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाए. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि किसी भी पकड़े गए जानवर को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्यों और नगर निकायों को आदेश दिया कि वे पर्याप्त स्टाफ के साथ डॉग शेल्टर्स का निर्माण करें, और कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण सुनिश्चित करें.

  1. Explainer: यूं ही नहीं है आवारा कुत्तों का मामला गंभीर! इनसे प्यार करें या अपनी सुरक्षा, आंकड़ों और केस से समझिए
  2. "बेजुबानों की आवाज़": सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे डॉग लवर्स, बोली- ये बड़ी बात
  3. गाजियाबाद में हर तीन मिनट में एक व्यक्ति डॉग बाइट का शिकार, SC के आदेश पर नगर निगम सतर्क
  4. "दिल्ली में एक भी शेल्टर नहीं, 3 लाख कुत्तों को कहां डालेंगे" मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल
Last Updated : August 15, 2025 at 5:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

STRAY DOG CASE DELHISTRAY DOGS IN DELHIUNAUTHORISED DOG LOVERS PROTESTSDOG LOVERS PROTESTSDELHI STRAY DOGS CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.