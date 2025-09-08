ETV Bharat / state

"दिल्ली से चेन्नई तक लाखों रुपए में होती थी सौदेबाजी", पढ़िए, 'बच्चा चोर गिरोह' की INSIDE STORY

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सराय काले खां बस अड्डे से छह महीने के मासूम की चोरी की गुत्थी सुलझाते हुए एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया, जो देश के कई राज्यों में बच्चों की तस्करी कर चुका है. पुलिस अब उन बच्चों को भी बरामद करेगी, जिनकी तस्करी की गई है.

दरअसल, बीते 22 अगस्त की रात सराय काले खां से 6 महीने का बच्चा अचानक लापता हुआ था, जिसके बाद बनी विशेष टीम तकनीकी जांच व सीसीटीवी खंगालकर आरोपियों तक पहुंची. फतेहाबाद से शुरू हुई गिरफ्तारी की कड़ी आगरा और राजस्थान तक जा पहुंची, जहां डॉक्टरों, बिचौलियों व एजेंटों का बड़ा नेटवर्क सामने आया. पुलिस का कहना है कि गिरोह हैदराबाद, चेन्नई समेत अन्य राज्यों में भी सक्रिय है. कई और मासूमों को उनके चंगुल से छुड़ाए जाने की संभावना है.

बस अड्डे से चोरी किया था 6 माह का मासूम: 22 अगस्त को यूपी के बांदा निवासी सुरेश नामक मजदूर अपने परिवार के साथ सराय काले खां बस अड्डे पर पर रुका हुआ था. रात करीब 11 बजे जब पूरा परिवार प्लेटफार्म नंबर 2 पर सो रहा था. इस दौरान उसका 6 महीने का बच्चा अचानक गायब हो गया. परिवार ने तुरंत थाना सनलाइट कॉलोनी में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई.

'बच्चा चोर गिरोह' का पुलिस ने किया खुलासा (ETV Bharat)

डंप डेटा व सीसीटीवी फुटेज से मिली लीड: दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने बताया कि इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर के नेतृत्व में बनी टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, लेकिन बहुत साफ फुटेज नहीं मिली. इसके बाद डंप डेटा निकाला गया, जिसमें कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले. तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी वीरभान की पहचान कर उसे फतेहबाद से गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर उसके ससुर कालीचरण व मास्टरमाइंड रामबाबू तक पहुंचा गया. जांच में खुलासा हुआ कि अपहृत बच्चा आगरा के के.के. अस्पताल में डॉ. कमलेश को बेचा गया है. इसके लिए कमलेश ने तीनों को 50- 50 हजार रुपए दिए थे.

हार्ट पेशेंट बन पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को दबोचा: पुलिस टीम के इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर हार्ट पेशेंट बनकर केके अस्पताल में पहुंचे. इस साहसिक ऑपरेशन के जरिए डॉक्टर कमलेश को रंगेहाथ दबोच लिया. कमलेश ने कबूला कि बच्चा पहले एक बिचौलिए सुंदर के हाथ बेचा जा चुका है. पुलिस ने राजस्थान बॉर्डर तक उसका पीछा किया और पकड़ लिया. सुंदर की जानकारी पर कृष्णा और प्रीति शर्मा को गिरफ्तार किया गया, जिनके घर से मासूम को सकुशल बरामद कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक दोनों बहन डॉक्टर हैं.