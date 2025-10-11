ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने 37 दिन की तलाश के बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को परिवार से मिलाया, कोर्ट ने भी की तारीफ

घटना की शुरुआत 1 सितंबर को हुई, जब सीमापुरी पुलिस को सूचना मिली कि एक गर्भवती महिला सड़क पर मिली. महिला की पहचान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के रानीखेड़ा गांव निवासी के रूप में हुई. पुलिस ने तत्काल उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया और बाद में अदालत के निर्देश पर आईएचबीएएस में इलाज के लिए भेज दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली के सीमापुरी थाने की पुलिस ने एक ऐसा काम किया जो न सिर्फ दिल को छू लेती है बल्कि मानवता की मिसाल भी पेश करती है. पुलिस टीम ने 37 दिनों की लगातार मेहनत के बाद एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को उसके परिवार से मिलवाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है. यह दिल छू लेने वाला मिलन 7 अक्टूबर 2025 को आईएचबीएएस (IHBAS) अस्पताल में हुआ, जहां महिला का 4 सितंबर से इलाज चल रहा था.

37 दिन तक ढूंढा गया: इस दौरान हेड कांस्टेबल अंकुश और कांस्टेबल राज को महिला के परिवार की तलाश में टीकमगढ़ भेजा गया, लेकिन शुरुआती प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली. पुलिस ने उसकी जानकारी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई ताकि कोई परिजन संपर्क कर सके.

महिला के साथ दुर्भाग्यवश हादसा: 7 सितंबर को महिला ने एक समय से पहले बच्ची को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश नवजात की इलाज के दौरान मौत हो गई. बावजूद इसके, पुलिस ने खोज अभियान जारी रखा. बाद में जानकारी मिली कि महिला को मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम क्षेत्र के कुछ स्थानीय लोगों ने पहचाना. इसके बाद टीम ने वहां पोस्टर चिपकाए और गांवों में पूछताछ की, जिससे परिवार का पता चल सका.

दिल्ली पुलिस की 'जन सेवा' करुणा का उत्कृष्ट उदाहरण: आखिरकार, सीमापुरी पुलिस की मेहनत रंग लाई और महिला को उसके परिवार से मिलवाया गया. अदालत ने एसएचओ सीमापुरी, जांच अधिकारी एसआई अनुपम और हेड कांस्टेबल अंकुश के संवेदनशील और सराहनीय प्रयासों की खुलकर प्रशंसा की और डीसीपी को उन्हें पुरस्कृत करने के निर्देश दिए. डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम ने इस मानवीय कार्य के लिए पूरी पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह मामला दिल्ली पुलिस की “जन सेवा, करुणा और संवेदनशीलता” का उत्कृष्ट उदाहरण है.





