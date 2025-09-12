दिल्ली पुलिस ने कापसहेड़ा इलाके से 4 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, अवैध तरीके से ली थी भारत में एंट्री
कापसहेड़ा से चार अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं. इन्होंने कबूला है कि 2017 में बनगांव सीमा और त्रिपुरा के रास्ते भारत में घुसे थे.
September 12, 2025
Updated : September 12, 2025 at 11:03 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कापसहेड़ा इलाके से तीन महिलाओं समेत चार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया. हिरासत में लिए गए प्रवासियों की पहचान ढाका निवासी फरजाना अख्तर, जेसोर निवासी नज़मा बेगम, पालपारा निवासी रेस्मा अख्तर और कोतवाली जेसोर निवासी ओरको खान के रूप में हुई है.
कापसहेड़ा इलाके में घूमने के दौरान हुए गिरफ्तार : पुलिस के अनुसार, हेड कांस्टेबल (एचसी) सुंदर सिंह को कापसहेड़ा इलाके में कुछ अवैध बांग्लादेशी महिला प्रवासियों के घूमने की सूचना मिली थी. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, टीम मौके पर पहुंची, संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क किया और पहचान पत्र मांगे. पूछताछ के दौरान, चारों वैध दस्तावेज दिखाने में विफल रहे.
Delhi | The team of Operations Cell, South-West district, detained four illegal Bangladeshi migrants named Farjana Akter, Nazma Begum, Resma Aktar and Orko Khan. A fresh deportation process was initiated with the help of FRRO, Delhi, after completing all codal formalities: Delhi… pic.twitter.com/8rzZIXn8Z7— ANI (@ANI) September 12, 2025
2017 में बनगांव सीमा और त्रिपुरा के रास्ते आएं भारत : पूछताछ करने पर, इन सभी ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने की बात स्वीकार की, जो 2017 में बनगांव सीमा और त्रिपुरा राज्य के माध्यम से भारत में दाखिल हुए थे. उनमें से कुछ वीज़ा पर भारत आए थे, लेकिन समाप्ति के बाद वापस नहीं लौटे. उन्होंने आगे खुलासा किया कि वे मुंबई और दिल्ली में हाउसकीपिंग की नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें उपयुक्त रोजगार नहीं मिला.
पुलिस टीम ने इनके परिवार के सदस्यों से किया संपर्क: वे दिल्ली में कापसहेड़ा के पास रह रहे थे और हिरासत में लिए जाने के दिन काम की तलाश में थे. उनके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच के बाद, पुलिस टीम ने उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क किया और उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र सहित बांग्लादेशी पहचान पत्र प्राप्त किए.
अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश : पुलिस ने कहा कि उनकी भारतीय पहचान रद्द करने सहित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO), दिल्ली की सहायता से निर्वासन प्रक्रिया शुरू की गई. दक्षिण पश्चिम जिला (SWD) के अधिकार क्षेत्र में अपराध को रोकने और अवैध रूप से रह रहे विदेशियों पर नज़र रखने के लिए, SWD की एक समर्पित टीम को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
