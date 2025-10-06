ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने किया डिजिटल अरेस्ट स्कैम का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार- जानिए कहां-कहां जुड़े हैं तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने एक बड़े साइबर फ्रॉड के नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट स्कैम के जरिए लोगों से ठगी कर रहे थे. इस गिरोह ने एक महिला से डिजिटल अरेस्ट के जरिए करीब 19 लाख 92 हजार रुपये हड़प लिए थे.

पुलिस ने छापेमारी के दौरान 14 मोबाइल फोन, 40 चेकबुक, 33 सिम कार्ड, कई फर्जी दस्तावेज व एक लग्जरी कार (एमजी हेक्टर) बरामद की है. सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी निधिन वाल्सन ने बताया कि यह गिरोह पैन-इंडिया स्तर का साइबर क्राइम सिंडिकेट था, जो लोगों को सरकारी अधिकारी बनकर झांसे में लेता था.

घबराकर महिला ने शेयर किए बैंक डिटेल्स और ओटीपी

पीड़ित महिला को एनसीबी अधिकारी बनकर कॉल किया गया था और बताया था कि उनके नाम से जुड़ा आधार कार्ड किसी आपराधिक गतिविधि में इस्तेमाल हुआ है. इसके बाद उन्हें स्काइप कॉल पर फर्जी पहचान पत्र व दस्तावेज दिखाए गए. डर के माहौल में पीड़िता ने अपनी बैंक डिटेल्स और ओटीपी साझा कर दिए, जिससे ठगों ने 19.92 लाख रुपये महिला के खाते से निकाल लिए थे.

साइबर सेल के हाथ लगी बड़ी कामयाबी (SOURCE: ETV BHARAT)

दिल्ली, हापुड़ और ग्रेटर नोएडा में छापेमारी

डीसीपी निधिन वाल्सन ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज होते ही एसीपी सुलेखा जगड़वार की निगरानी में इंस्पेक्टर संदीप पंवार की टीम ने कार्रवाई शुरू की. तकनीकी सर्विलांस, कॉल डेटा रिकॉर्ड और एनालिसिस के जरिए पुलिस ने दिल्ली, हापुड़ व ग्रेटर नोएडा में कई ठिकानों पर छापे मारे.