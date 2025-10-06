दिल्ली पुलिस ने किया डिजिटल अरेस्ट स्कैम का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार- जानिए कहां-कहां जुड़े हैं तार
जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी सरकार अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेते थे और डिजिटल अरेस्ट कर उनकी जमापूंजी हड़प लेते थे.
Published : October 6, 2025 at 4:50 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 4:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने एक बड़े साइबर फ्रॉड के नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट स्कैम के जरिए लोगों से ठगी कर रहे थे. इस गिरोह ने एक महिला से डिजिटल अरेस्ट के जरिए करीब 19 लाख 92 हजार रुपये हड़प लिए थे.
पुलिस ने छापेमारी के दौरान 14 मोबाइल फोन, 40 चेकबुक, 33 सिम कार्ड, कई फर्जी दस्तावेज व एक लग्जरी कार (एमजी हेक्टर) बरामद की है. सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी निधिन वाल्सन ने बताया कि यह गिरोह पैन-इंडिया स्तर का साइबर क्राइम सिंडिकेट था, जो लोगों को सरकारी अधिकारी बनकर झांसे में लेता था.
घबराकर महिला ने शेयर किए बैंक डिटेल्स और ओटीपी
पीड़ित महिला को एनसीबी अधिकारी बनकर कॉल किया गया था और बताया था कि उनके नाम से जुड़ा आधार कार्ड किसी आपराधिक गतिविधि में इस्तेमाल हुआ है. इसके बाद उन्हें स्काइप कॉल पर फर्जी पहचान पत्र व दस्तावेज दिखाए गए. डर के माहौल में पीड़िता ने अपनी बैंक डिटेल्स और ओटीपी साझा कर दिए, जिससे ठगों ने 19.92 लाख रुपये महिला के खाते से निकाल लिए थे.
दिल्ली, हापुड़ और ग्रेटर नोएडा में छापेमारी
डीसीपी निधिन वाल्सन ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज होते ही एसीपी सुलेखा जगड़वार की निगरानी में इंस्पेक्टर संदीप पंवार की टीम ने कार्रवाई शुरू की. तकनीकी सर्विलांस, कॉल डेटा रिकॉर्ड और एनालिसिस के जरिए पुलिस ने दिल्ली, हापुड़ व ग्रेटर नोएडा में कई ठिकानों पर छापे मारे.
इस दौरान लोकेश गुप्ता को दिल्ली के मुकुंदपुर से, मनोज चौधरी को हापुड़ से, मोहित जैन उर्फ रिंकू और केशव कुमार को ग्रेटर नोएडा से और जबकि सैफ अली को शाहदरा से गिरफ्तार किया गया.
आरोपियों के बांटे हुए थे काम
डीसीपी निधिन वाल्सन ने बताया कि छापेमारी और जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह फर्जी शेल कंपनियां खोलकर बैंक खातों का नेटवर्क तैयार करता था. लोकेश गुप्ता ने 1.5 लाख रुपये लेकर दो कंपनियों लोकेाज इनोवेशन व अजलोके सॉफ्टवेयर में फर्जी डायरेक्टरशिप ली थी. मोहित जैन को ठगी की रकम में दो से तीन प्रतिशत कमीशन मिलता था, जबकि सैफ अली ने खातों के लिए लोगों को जुटाकर 27 लाख रुपये कमाए.
473 साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिलीं
इन खातों से जुड़ी 473 साइबर फ्रॉड शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज मिली हैं, जिनमें दिल्ली के 24 केस 2025 में रिपोर्ट किए गए. डीसीपी निधान वाल्सन ने कहा कि यह एक संगठित ठगी रैकेट है, जो देशभर में सक्रिय था. जांच में आगे और भी गिरफ्तारियां संभव हैं.
ये भी पढ़ें- BJP सांसद की पत्नी को बनाया 'डिजिटल अरेस्ट', गोल्डन ऑवर ने बचाए 14 लाख रुपये
ये भी पढ़ें- भारतीय वायु सेना के पूर्व अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर एक करोड़ रुपये की ठगी