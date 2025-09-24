ETV Bharat / state

Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

दिल्ली पुलिस में युवाओं को मिल सकता है सेवा का बड़ा मौका, कांस्टेबल के 7565 पदों पर होगी भर्ती.

दिल्ली पुलिस में नौकरी का सुनहरा मौका
दिल्ली पुलिस में नौकरी का सुनहरा मौका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2025 at 11:54 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कांस्टेबल के 7,565 पदों पर भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सोमवार को इसका विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है. आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर तय की गई है. इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं.

आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बारहवीं पास रखी गई है. स्नातक व परास्नातक अभ्यर्थियों को आयोग 2 से लेकर पांच फीसदी तक अतिरिक्त अंक देगा. परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की होगी, जो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आयोजित हो सकती है. लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जिनमें सामान्य अध्ययन के 50, बुद्धि क्षमता के 25, गणित के 15 और कंप्यूटर ज्ञान के 10 प्रश्न शामिल होंगे. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे.

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के अलावा फिजिकल टेस्ट भी शामिल होगा. विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम पांच से दस प्रतिशत तक अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे. आवेदन पत्र भरने में गलती होने पर 21 से 31 अक्टूबर के बीच सुधार का अवसर दिया जाएगा.

यह रहेगी पात्रता

  • शैक्षणिक योग्यता: 12वीं पास
  • आयु सीमा: 18 से 25 वर्ष
  • पुरुष उम्मीदवारों के पास LMV ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य

चयन प्रक्रिया

  • कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE)
  • शारीरिक दक्षता व माप-तौल परीक्षा (PE&MT)
  • मेडिकल परीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन
  • एग्जाम पैटर्न

कुल प्रश्न: 100

कुल अंक: 100 (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का)़

समय: 90 मिनट

नेगेटिव मार्किंग: 0.25 अंक प्रति गलत उत्तर

अंक वितरण

सामान्य ज्ञान/करेंट अफेयर्स: 50 अंक

रीजनिंग: 25 अंक

गणित: 15 अंक

कंप्यूटर ज्ञान: 10 अंक

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 22 सितम्बर 2025

अंतिम तिथि: 21 अक्टूबर 2025

शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 22 अक्टूबर 2025

सुधार की समय सीमा: 29 से 31 अक्टूबर 2025

