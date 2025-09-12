ETV Bharat / state

ISRO हैकाथॉन 2025 विजेता अर्पित चौधरी को कमिश्नर सतीश गोलचा ने दी बधाई, पिता हैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत

अर्पित चौधरी से दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मुलाकात को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया.

अर्पित चौधरी को कमिश्नर सतीश गोलचा ने दी बधाई
अर्पित चौधरी को कमिश्नर सतीश गोलचा ने दी बधाई (ETV Bharat)
Published : September 12, 2025 at 6:30 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के तकनीकी सर्विलांस यूनिट में तैनात एएसआई दीपक कुमार के बेटे अर्पित चौधरी ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से आयोजित भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2025 में अपनी टीम के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया. उनकी इस उपलब्धि पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने उन्हें बधाई दी.

दरअसल, अर्पित चौधरी को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑनलाइन उपस्थिति में सम्मानित किया गया था. इस अवसर पर ISRO चेयरमैन वी. नारायणन, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी मौजूद थे. अर्पित चौधरी, दीपांशु अहलावत और चैतन्य शर्मा की टीम ने प्रतियोगिता में जीत हासिल की. इस सफलता के बाद इन्हें ISRO अहमदाबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में इंटर्नशिप का अवसर भी मिलेगा. अर्पित वर्तमान में डॉ. अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के छात्र हैं.

अर्पित चौधरी ने जीता भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2025 (ETV Bharat)

मेहनत और संघर्ष की कहानी: अर्पित ने बताया कि बचपन से ही उन्होंने पढ़ाई को प्राथमिकता दी. आनंद विहार के एक निजी स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने दसवीं कक्षा में 99% अंक हासिल किए थे और दिल्ली के टॉप-3 छात्रों में जगह बनाई थी. उनकी इस उपलब्धि पर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने उन्हें 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप से सम्मानित भी किया था. अर्पित का मानना है कि टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा, डरना नहीं चाहिए, मेहनत और विश्वास से हर मंजिल हासिल की जा सकती है.

पुरस्कार पाने के दौरान अर्पित व उनकी टीम
पुरस्कार पाने के दौरान अर्पित व उनकी टीम (ETV Bharat)

टॉप-2 में बनाई जगह: इस हैकाथॉन में पूरे देश से 61,000 छात्रों ने भाग लिया था, जिन्हें 8,744 टीमों में बांटा गया. इनमें से केवल 140 टीमें अगले दौर में पहुंचीं और फिर 30 टीमों ने फाइनल राउंड में 30 घंटे लगातार काम किया. अर्पित की टीम ने कठिन चुनौतियों, तकनीकी दिक्कतों और प्रेजेंटेशन की समस्याओं के बावजूद हार नहीं मानी. मेहनत और जज्बे को देखते हुए ISRO के वैज्ञानिकों ने उन्हें प्रथम पुरस्कार प्रदान किया.

पिता की भूमिका और परिवार का गर्व: अर्पित के पिता ने बताया, बचपन से ही अर्पित पढ़ाई में डूबा रहता था. हम कहते थे थोड़ा आराम कर लो, पर वह कहता था कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिजिक्स पर रिसर्च करनी है. आज जब वह हैकाथॉन में पहला स्थान लाया है तो हमारे लिए यह गर्व और भावुकता का पल है.

