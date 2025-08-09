नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है, ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) साउथ-ईस्ट जिले की टीम के द्वारा स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों के मद्देनज़र चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है.

STF की टीम ने मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) निवासी 29 वर्षीय अमित कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस और 7 अतिरिक्त मैगजीन (कुल 17 मैगजीन) बरामद की हैं.

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि एसटीएफ टीम को मुखबिरों के द्वारा एक गुप्त सूचना मिली थी कि हथियार सप्लायर अमित कुमार, मध्यप्रदेश के धार जिले से अवैध हथियार लेकर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करता है और दिनांक 8 अगस्त की रात वह जसौला इलाके के गोल चक्कर पर अवैध हथियारों की तस्करी के लिए रात 8 से 9 बजे के बीच अपने परिचित को सप्लाई करने के लिए आएंगे.

हेमंत तिवारी, डीसीपी साउथ ईस्ट (ETV Bharat)

दिल्ली में हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा: डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि आरोपी पिछले दो साल से अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा था और अब तक 150 से ज्यादा पिस्टल दिल्ली-एनसीआर और अन्य राज्यों में बेच चुका है. वह एक पिस्टल मध्यप्रदेश से लभग 12 से 15 हजार रुपये में खरीदकर उसे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में लगभग 30 से 40 हजार रुपये में अपराधियों को बेचता था.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी अमित कुमार ने बताया कि उसने ये हथियार मध्यप्रदेश के धार जिले के एक निर्माता-सप्लायर से मंगवाए थे. पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019 की धारा 25(8) के तहत सरिता विहार थाने में मामला दर्ज किया है. एसटीएफ अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है.





