ETV Bharat / state

तीस हजारी कोर्ट में ड्यूटी के दौरान ASI की हार्ट अटैक से मौत, दिल्ली पुलिस में शोक की लहर

पुलिस के मुताबिक एएसआई राजेश तीस हजारी कोर्ट परिसर में सिक्योरिटी में तैनात थे. वह अचानक गिर गए और उनकी मौत हो गई.

पुलिस के ASI की हार्ट अटैक से मौत
पुलिस के ASI की हार्ट अटैक से मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 9, 2025 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आए दिन हार्टअटैक से कहीं न कहीं अचानक मौत के मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला राजधानी दिल्ली का है, जहां तीस हजारी कोर्ट में सुरक्षा में लगे दिल्ली पुलिस के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) की अचानक मौत हो गई. वह हंसते हुए ड्यूटी पर पहुंचे थे. उन्होंने सहकर्मियों से अभिवादन किया और इसके बाद आगे बढ़े. एस्केलेटर पर चढ़ने से पहले ही वह गिर गए और उनकी मौत हो गई. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना से दिल्ली पुलिस में शोक की लहर है.

पुलिस के मुताबिक एएसआई राजेश तीस हजारी कोर्ट परिसर में सिक्योरिटी में तैनात थे. वह रोज की तरह सुबह 9:30 बजे ड्यूटी पर पहुंचे थे. वह अचानक गिर गए और उनकी मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. पीएम रिपोर्ट में मौत की सही वजह का पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरीके से अचानक एएसआई की गिरने और मौत होने का घटनाक्रम रहा. इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है.

कोर्ट परिसर में फैला मातम

बता दें कि एएसआई राजेश के हार्टअटैक से मौत की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. मंगलवार को अवकाश के बाद बुधवार को सुबह कोर्ट खुली तो लोग काम पर पहुंचना शुरू किए. कई मामलों में कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुबह कोर्ट परिसर की सुरक्षा में लगे दिल्ली पुलिस के एएसआई की अचानक मौत ने कोर्ट परिसर में मातम फैल गया. मौके पर वकीलों पुलिसकर्मियों व अन्य लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. हालांकि पूरे दिन कोर्ट परिसर में यह घटना चर्चा का विषय बनी रही.

ये भी पढ़ें- सोते हुए पति पर पहले डाला खौलता तेल, फिर छिड़की लाल मिर्च, दिल्ली में पत्नी की हैवानियत, आईसीयू में भर्ती

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI POLICEASI DIESHEART ATTACKTIS HAZARI COURTDELHI POLICE ASI DIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा में भयावह बचपन: 5 साल से कम उम्र के 54,600 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित

सूर्य का राशि परिवर्तन: धनतेरस पर इन राशियों की जगमगाएगी किस्मत, जोरदार मनेगी दीपावली

महिला विश्व कप 2025: भारत के सामने आज दक्षिण अफ्रीका की चुनौती, क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल ?

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 63 प्वाइंट चढ़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.