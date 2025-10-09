ETV Bharat / state

तीस हजारी कोर्ट में ड्यूटी के दौरान ASI की हार्ट अटैक से मौत, दिल्ली पुलिस में शोक की लहर

नई दिल्ली: आए दिन हार्टअटैक से कहीं न कहीं अचानक मौत के मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला राजधानी दिल्ली का है, जहां तीस हजारी कोर्ट में सुरक्षा में लगे दिल्ली पुलिस के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) की अचानक मौत हो गई. वह हंसते हुए ड्यूटी पर पहुंचे थे. उन्होंने सहकर्मियों से अभिवादन किया और इसके बाद आगे बढ़े. एस्केलेटर पर चढ़ने से पहले ही वह गिर गए और उनकी मौत हो गई. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना से दिल्ली पुलिस में शोक की लहर है.

पुलिस के मुताबिक एएसआई राजेश तीस हजारी कोर्ट परिसर में सिक्योरिटी में तैनात थे. वह रोज की तरह सुबह 9:30 बजे ड्यूटी पर पहुंचे थे. वह अचानक गिर गए और उनकी मौत हो गई.



पुलिस के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. पीएम रिपोर्ट में मौत की सही वजह का पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरीके से अचानक एएसआई की गिरने और मौत होने का घटनाक्रम रहा. इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है.

