दिल्ली पुलिस के ASI ने खुद को गोली मार मौत को लगाया गले, जांच में जुटी पुलिस - DELHI POLICE ASI DEATH CASE

दिल्ली पुलिस के ASI ने की खुदकुशी ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के जी.डी कॉलोनी इलाके में सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई. जब उस्मानपुर थाने में तैनात असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) ललित सिरोही ने खुद को गोली मारकर मौत को गले लगा लिया. वह परिवार के साथ फ्लैट नंबर 21 में किराए पर रहते थे. बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे जब उनकी पत्नी बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटीं, तो उन्होंने कमरे में ललित सिरोही को खून से लथपथ हालत में पाया. मौके पर उनकी सरकारी पिस्टल भी पड़ी थी. परिजन उन्हें तुरंत लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मानिसक तनाव से जूझ रहा था ललित: बताया जा रहा है कि ASI ललित सिरोही पिछले दो-तीन सालों से मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे थे. उन्होंने संभवतः सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

