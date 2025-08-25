ETV Bharat / state

सीएम रेखा हमला केस में दूसरी गिरफ्तारी, राजकोट से पकड़ा गया तहसीन, आरोपी राजेश को भेजे थे पैसे - ATTACK ON CM REKHA

पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है. आरोपी राजेश के करीबी तहसीन को राजकोट से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया है.

ATTACK ON CM REKHA
सीएम रेखा पर हमला करने वाले आरोपी के करीबी तक पहुंची पुलिस (SOURCE: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 25, 2025 at 12:49 AM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: CM रेखा पर जनसुनवाई के दौरान हमला करने वाले आरोपी के एक दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मुख्यमंत्री पर हमला मामले में पुलिस ने आरोपी राजेश के एक दोस्त तहसीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी के दोस्त को राजकोट से गिरफ्तार कर पुलिस दिल्ली ले आई है.

अब तक की पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक आरोपी राजेश लगातार अपने दोस्त से संपर्क में था. राजकोट से आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता करने के लिए पैसे भिजवाए थे. पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है.

राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइन स्थित उनके सरकारी आवास पर चल रही जनसुनवाई के दौरान पिछले दिनों जो हमला हुआ उसे मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश के दोस्त तहसीन को भी गिरफ्तार कर लिया है. राजेश लगातार अपने दोस्त तहसीन के संपर्क में था.

पुलिस के अनुसार, तहसीन को रविवार को हिरासत में लिया गया था. बताया जा रहा है कि खिमजी ने सीएम गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास का एक वीडियो तहसीन को भेजा था, जबकि तहसीन ने उसे 2,000 रुपये भेजे थे और वह लगातार उसके संपर्क में था.

सीएम पर हमला करने की बात तहसीन के साथ की थी साझा !
बताया जा रहा है कि जब आरोपी राजकोट से निकला उस वक्त भी राजेश और तहसीन ने मुख्यमंत्री पर हमला करने और सुप्रीम कोर्ट में भी हमला करने की बात एक दूसरे से साझा की थी. ये भी जानकारी मिली है कि राजेश ने दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पता किया था और वह जाने की भी मंशा थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की बजाय शालीमार बाग मुख्यमंत्री की आवास पहुंचा जहां से उसे जानकारी मिली कि ठीक अगले ही दिन बुधवार को जनसुनवाई होनी है वहां आसानी से मुख्यमंत्री तक पहुंचा जा सकता है.

पुलिस के मुताबिक ऑटोरिक्शा चालक खिमजी के खिलाफ राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में 2017 से 2024 के बीच मारपीट और शराब रखने के पांच मामले दर्ज हैं और उसके खिलाफ कई निवारक कार्रवाई भी की गई है.

खिमजी ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने आवारा कुत्तों को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, ठीक उसी तरह जैसे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन किया था. वहीं पुलिस ने खिमजी का मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमले से पहले उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी डिलीट तो नहीं की थी.

खिमजी को अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है उसने पुलिस को बताया है कि वह आवारा कुत्तों का मुद्दा उठाने के लिए मुख्यमंत्री के "जन सुनवाई" कार्यक्रम में गया था.

राजकोट पुलिस के अनुसार, खिमजी 19 अगस्त को आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल्ली गया था.

पुलिस ने रविवार को तहसीन को गुजरात के राजकोट से हिरासत में लिया है. जानकारी यह भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बाहरी घेरे में सीआरपीएफ की तैनाती होगी और मुख्यमंत्री आवास के अंदर दिल्ली पुलिस ही मुख्यमंत्री की सुरक्षा घेरे में जिम्मेदारी संभालेगी.

फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी राजेश के दोस्त तहसीन से भी पूछताछ कर रही है और इस मामले में कई और नए खुलासे होने की भी संभावना है जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में CM के लिए नहीं है कोई स्थाई आवास, जानिए कितना सुरक्षित है सीएम रेखा गुप्ता को आवंटित बंगला

ये भी पढ़ें- “मुझे तूफानों से जूझने की आदत है...मैं डरने वाली नहीं”, दिल्ली CM ने स्टूडेंट्स से साझा किए कॉलेज लाइफ के दिन

नई दिल्ली: CM रेखा पर जनसुनवाई के दौरान हमला करने वाले आरोपी के एक दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मुख्यमंत्री पर हमला मामले में पुलिस ने आरोपी राजेश के एक दोस्त तहसीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी के दोस्त को राजकोट से गिरफ्तार कर पुलिस दिल्ली ले आई है.

अब तक की पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक आरोपी राजेश लगातार अपने दोस्त से संपर्क में था. राजकोट से आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता करने के लिए पैसे भिजवाए थे. पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है.

राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइन स्थित उनके सरकारी आवास पर चल रही जनसुनवाई के दौरान पिछले दिनों जो हमला हुआ उसे मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश के दोस्त तहसीन को भी गिरफ्तार कर लिया है. राजेश लगातार अपने दोस्त तहसीन के संपर्क में था.

पुलिस के अनुसार, तहसीन को रविवार को हिरासत में लिया गया था. बताया जा रहा है कि खिमजी ने सीएम गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास का एक वीडियो तहसीन को भेजा था, जबकि तहसीन ने उसे 2,000 रुपये भेजे थे और वह लगातार उसके संपर्क में था.

सीएम पर हमला करने की बात तहसीन के साथ की थी साझा !
बताया जा रहा है कि जब आरोपी राजकोट से निकला उस वक्त भी राजेश और तहसीन ने मुख्यमंत्री पर हमला करने और सुप्रीम कोर्ट में भी हमला करने की बात एक दूसरे से साझा की थी. ये भी जानकारी मिली है कि राजेश ने दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पता किया था और वह जाने की भी मंशा थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की बजाय शालीमार बाग मुख्यमंत्री की आवास पहुंचा जहां से उसे जानकारी मिली कि ठीक अगले ही दिन बुधवार को जनसुनवाई होनी है वहां आसानी से मुख्यमंत्री तक पहुंचा जा सकता है.

पुलिस के मुताबिक ऑटोरिक्शा चालक खिमजी के खिलाफ राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में 2017 से 2024 के बीच मारपीट और शराब रखने के पांच मामले दर्ज हैं और उसके खिलाफ कई निवारक कार्रवाई भी की गई है.

खिमजी ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने आवारा कुत्तों को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, ठीक उसी तरह जैसे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन किया था. वहीं पुलिस ने खिमजी का मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमले से पहले उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी डिलीट तो नहीं की थी.

खिमजी को अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है उसने पुलिस को बताया है कि वह आवारा कुत्तों का मुद्दा उठाने के लिए मुख्यमंत्री के "जन सुनवाई" कार्यक्रम में गया था.

राजकोट पुलिस के अनुसार, खिमजी 19 अगस्त को आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल्ली गया था.

पुलिस ने रविवार को तहसीन को गुजरात के राजकोट से हिरासत में लिया है. जानकारी यह भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बाहरी घेरे में सीआरपीएफ की तैनाती होगी और मुख्यमंत्री आवास के अंदर दिल्ली पुलिस ही मुख्यमंत्री की सुरक्षा घेरे में जिम्मेदारी संभालेगी.

फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी राजेश के दोस्त तहसीन से भी पूछताछ कर रही है और इस मामले में कई और नए खुलासे होने की भी संभावना है जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में CM के लिए नहीं है कोई स्थाई आवास, जानिए कितना सुरक्षित है सीएम रेखा गुप्ता को आवंटित बंगला

ये भी पढ़ें- “मुझे तूफानों से जूझने की आदत है...मैं डरने वाली नहीं”, दिल्ली CM ने स्टूडेंट्स से साझा किए कॉलेज लाइफ के दिन

For All Latest Updates

TAGGED:

मुख्यमंत्री हमला सिविल लाइंसCM REKHA GUPTA ATTACK CASEDELHI CM ATTACKEDRAJESH BHAI KHIMJIATTACK ON CM REKHA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अनिल अंबानी को डबल झटका! SBI के बाद BOI ने भी RCom को बताया ‘फ्रॉड’

इजराइली सैनिकों की गोलीबारी में गाजा में 51 लोगों की मौत: रिपोर्ट

सितंबर में लॉन्च होने वाली है Citroen Basalt X, ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा बेहतरीन डिजाइन

78 साल का इंतजार खत्म, अब भारतीय रेलवे से जुड़ेगा मिजोरम, पीएम मोदी करेंगे बैराबी–सैरांग लाइन का उद्घाटन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.