नई दिल्ली: CM रेखा पर जनसुनवाई के दौरान हमला करने वाले आरोपी के एक दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मुख्यमंत्री पर हमला मामले में पुलिस ने आरोपी राजेश के एक दोस्त तहसीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी के दोस्त को राजकोट से गिरफ्तार कर पुलिस दिल्ली ले आई है.
अब तक की पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक आरोपी राजेश लगातार अपने दोस्त से संपर्क में था. राजकोट से आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता करने के लिए पैसे भिजवाए थे. पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है.
राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइन स्थित उनके सरकारी आवास पर चल रही जनसुनवाई के दौरान पिछले दिनों जो हमला हुआ उसे मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश के दोस्त तहसीन को भी गिरफ्तार कर लिया है. राजेश लगातार अपने दोस्त तहसीन के संपर्क में था.
In the Delhi CM Rekha Gupta attack case, Delhi Police have made a second arrest—Rajesh’s friend, a resident of Rajkot, Tehsin Sayyad, has been arrested. The police will produce both Rajesh and his friend in court: Sources pic.twitter.com/F6D56GjvO9— IANS (@ians_india) August 24, 2025
पुलिस के अनुसार, तहसीन को रविवार को हिरासत में लिया गया था. बताया जा रहा है कि खिमजी ने सीएम गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास का एक वीडियो तहसीन को भेजा था, जबकि तहसीन ने उसे 2,000 रुपये भेजे थे और वह लगातार उसके संपर्क में था.
सीएम पर हमला करने की बात तहसीन के साथ की थी साझा !
बताया जा रहा है कि जब आरोपी राजकोट से निकला उस वक्त भी राजेश और तहसीन ने मुख्यमंत्री पर हमला करने और सुप्रीम कोर्ट में भी हमला करने की बात एक दूसरे से साझा की थी. ये भी जानकारी मिली है कि राजेश ने दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पता किया था और वह जाने की भी मंशा थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की बजाय शालीमार बाग मुख्यमंत्री की आवास पहुंचा जहां से उसे जानकारी मिली कि ठीक अगले ही दिन बुधवार को जनसुनवाई होनी है वहां आसानी से मुख्यमंत्री तक पहुंचा जा सकता है.
पुलिस के मुताबिक ऑटोरिक्शा चालक खिमजी के खिलाफ राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में 2017 से 2024 के बीच मारपीट और शराब रखने के पांच मामले दर्ज हैं और उसके खिलाफ कई निवारक कार्रवाई भी की गई है.
खिमजी ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने आवारा कुत्तों को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, ठीक उसी तरह जैसे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन किया था. वहीं पुलिस ने खिमजी का मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमले से पहले उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी डिलीट तो नहीं की थी.
खिमजी को अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है उसने पुलिस को बताया है कि वह आवारा कुत्तों का मुद्दा उठाने के लिए मुख्यमंत्री के "जन सुनवाई" कार्यक्रम में गया था.
राजकोट पुलिस के अनुसार, खिमजी 19 अगस्त को आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल्ली गया था.
पुलिस ने रविवार को तहसीन को गुजरात के राजकोट से हिरासत में लिया है. जानकारी यह भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बाहरी घेरे में सीआरपीएफ की तैनाती होगी और मुख्यमंत्री आवास के अंदर दिल्ली पुलिस ही मुख्यमंत्री की सुरक्षा घेरे में जिम्मेदारी संभालेगी.
फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी राजेश के दोस्त तहसीन से भी पूछताछ कर रही है और इस मामले में कई और नए खुलासे होने की भी संभावना है जताई जा रही है.
