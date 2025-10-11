ETV Bharat / state

खुद को मुर्दा बता कानून की आंखों में झोंकता रहा धूल, अब क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गोरखपुर से दबोचा

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए खुद को मृत घोषित करवा दिया था. आरोपी ने फर्जी मृत्यु प्रमाण तैयार कर अदालत और पुलिस को गुमराह किया, ताकि उसके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर कार्रवाई न हो.

क्राइम ब्रांच की ISC यूनिट की टीम ने आरोपी वीरेंद्र विमल, निवासी दिल्ली को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, आरोपी पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ चोरी, घरफोडी चोरी और अवैध हथियार रखने के कई मामले बवाना थाने में दर्ज हैं. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 24 अगस्त 2021 को अपनी फर्जी मृत्यु दर्शाने वाला एमसीडी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था. जिसके बाद इस दस्तावेज के आधार पर अदालत में चल रहे मुकदमों की सुनवाई बंद हो गई थी.

हालांकि, क्राइम ब्रांच की टीम ने डिजिटल रिकॉर्ड की जांच, स्थानीय सत्यापन और तकनीकी निगरानी के आधार पर पता लगाया कि आरोपी जिंदा है और वो फरार चल रहा है. इसके बाद, पुलिस टीम ने गोरखपुर में लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार किया. इसकी पहचान क्राइम कुंडली एप और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के जरिए पक्की की गई, जिससे यह साबित हो गया कि वही व्यक्ति है जिसने अदालत में फर्जी दस्तावेज जमा कर खुद को मृत घोषित किया था.