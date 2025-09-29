कांग्रेसी नेता हत्याकांड में पिता–पुत्र गिरफ्तार, 650 CCTV और मोबाइल लोकेशन से खुला हत्यारों का राज
पुलिस के मुताबिक एक प्लॉट बेचने को लेकर हुए विवाद में लक्ष्मण कटारिया व उसके परिजनों ने खुरीराम को बुरी तरह पीटा था.
September 29, 2025
नई दिल्ली: राजधानी के साउथ ईस्ट दिल्ली स्थित मालवीय नगर इलाके में प्रॉपर्टी डीलर व कांग्रेसी नेता लक्ष्मण सिंह कटारिया उर्फ तन्नू की हत्या का मामला सुलझ गया है. दिल्ली पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात में नांगलोई निवासी पिता व पुत्र को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में खुरीराम और उसका 17 साल का बेटा है. पुलिस जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि खुरीराम ने नौ साल पहले अपने साथ हुई पिटाई का बदला लेने के लिए यह हत्या की साजिश रची थी.
पुराने विवाद में किया खून
पुलिस के मुताबिक 9 जनवरी 2016 को एक प्लॉट बेचने को लेकर हुए विवाद में लक्ष्मण कटारिया व उसके परिजनों ने खुरीराम को बुरी तरह पीटा था. हमले में उसके हाथ–पांव टूट गए थे. सुखराम करीब नौ महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा. उसी समय से खुरीराम ने बदला लेने की ठान ली. शुक्रवार सुबह वह अपने नाबालिग बेटे के साथ बेगमपुर स्थित मॉडल पार्क पहुंचा, जहां रोजाना लक्ष्मण टहलने आता था. पिता–पुत्र ने पहले डंडों से हमला किया और फिर पिस्टल से गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी थी.
मालवीय नगर में हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने वाले बाप-बेटे को @DCPSouthDelhi की टीमों ने किया गिरफ्तार— Delhi Police (@DelhiPolice) September 28, 2025
9 साल पहले मृतक द्वारा, अभियुक्त पर हमला किया गया था जिसमें उसे गंभीर चोटें आई थी
9 साल पहले हुई घटना का बदला लेने के अभियुक्त ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर, सुनियोजित… pic.twitter.com/Ufh8OOhFDA
वारदात के बाद बदले थे कपड़े
हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस की जांच में पता चला कि पिता–पुत्र ने घर जाकर कपड़े बदल लिए, जिससे पहचान छिपाई जा सके. खुरीराम ने पूछताछ में बताया कि उसने खाकी रंग का कुर्ता–पायजामा पहना हुआ था, जिसे वारदात के बाद बदल दिया. वे अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक से मौके पर गए थे.
बेटे के बालिग होने से पहले रचा खेल
पूरे मामले में एक दिलचस्प तथ्य यह भी सामने आया कि घटना वाले दिन खुरीराम के बेटे नावलिया की उम्र 18 साल होने में महज 14 घंटे बाकी थे. पुलिस का कहना है कि खुरीराम चाहता था कि बेटे को नाबालिग मानकर जुवेनाइल कोर्ट से राहत मिले, इसलिए वारदात को उसी दिन अंजाम दिया था.
परिवार व रोजमर्रा की दिनचर्या
डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि लक्ष्मण कटारिया अपनी पत्नी वीरेशी, बेटे शिवम व एक बेटी के साथ बेगमपुर में रहते थे. प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ उनका परिवार राजनीति में भी सक्रिय था. रोजाना सुबह वह नजदीकी पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे. शुक्रवार को भी वे पार्क पहुंचे थे, तभी आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और हमला बोल दिया था. पार्क के अन्य लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर भी पिस्टल तान दी थी. सिर, पेट व पैर पर गोली लगने से लक्ष्मण की मौके पर ही मौत हो गई थी.
पिता–पुत्र एक दूसरे को बचाते रहे
गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपी अब एक–दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहे. बेटे का कहना है कि उसने ही हमला किया और गोली चलाई, जबकि पिता का दावा है कि हत्या उसने अकेले की. पुलिस के अनुसार पूछताछ में यह भी सामने आया कि नाबालिग बेटा कई दिनों से पार्क की रेकी कर रहा था. वारदात के दिन उसने पहले लक्ष्मण पर डंडों से हमला किया, बाद में खुरीराम ने गोली मार दी.
जांच में जुटाए सीसीटीवी व मोबाइल रिकॉर्ड
पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए 650 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले. इसके अलावा मोबाइल सीडीआर व कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की गई. घटना वाले दिन खुरीराम अपने घर पर मौजूद नहीं था, जिससे पुलिस का शक और ज्यादा गहरा गया. अंत में दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने वारदात की साजिश कबूल की.
