ETV Bharat / state

दिल्ली में आवारा कुत्तों से राहत या चिंता? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्लीवासियों की राय - SC ORDER ON STRAY DOGS

शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय का कुत्तों को लेकर फैसले पर दिल्ली की जनता ने कहा अच्छा. वहीं कुछ लोगों ने कहा सख्ती से हो लागू.

सुप्रीम कोर्ट के आए ऑर्डर पर क्या जानिए क्या कहती है दिल्ली की जनता ?
सुप्रीम कोर्ट के आए ऑर्डर पर क्या जानिए क्या कहती है दिल्ली की जनता ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 23, 2025 at 11:14 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: देश समेत राजधानी दिल्ली की गलियों से लेकर बाजारों में घूमते बेसहारा कुत्तों के संबंध में शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे, लेकिन उन कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा जो बीमार और आक्रामक हैं साथ ही सुनवाई करते हुए स्पेशल बेंच ने यह भी कहा कि नसबंदी करके कुत्तों को तुरंत छोड़ा जाए.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पूरे देश के पशु प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. वहीं जिन लोगों को आवारा कुत्तों से डर लगता है वह भी संतुष्ट हैं.

कुत्तों को लेकर फैसले पर दिल्ली की जनता ने कहा अच्छा फैसला (ETV Bharat)

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अच्छा बताया: दिल्ली निवासी अंजलि ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला अच्छा है क्योंकि उन्होंने आक्रामक और बीमार कुत्तों को शेल्टर में रखने को कहा है वहीं अगर छोड़े जाने वाले कुत्तों की नसबंदी कर दी जाएगी तो उनकी संख्या भी नहीं बढ़ेगी दरअसल अंजलि की बेटी बहुत छोटी है. पहले उसको बाहर खुले में भेजने में अंजलि को डर लगता था लेकिन अब वो निश्चिंत है.


कुत्तों को नसबंदी करके छोड़ा जाने का फैसला बिल्कुल सही: मनजीत कौर बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को नसबंदी करके छोड़ा जाएगा यह बहुत अच्छी बात है. पहले तो हर 6 महीने में गली में कुत्तों की संख्या बढ़ जाती थी. यह भी अच्छी बात है इनको खाना खिलाने का एक निश्चित स्थान निर्धारित किया जाएगा. पहले लोग कहीं भी खाना डाल देते थे इससे घर के आसपास भी गंदगी होती थी. वहीं सबसे संतुष्टि की बात यह कि बीमार और गुस्सैल कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा. इससे अब बच्चे बाहर खेल पाएंगे.

फैसले को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए : सीमा ने बताया कि उनको कुत्तों से बहुत डर लगता है. वह सुप्रीम कोर्ट के पहले वाले फैसले से भी संतुष्ट थी लेकिन आज का फैसला भी राहत देने वाला है. कम से कम अब कुत्तों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी लेकिन इसमें भी सोचने की बात यह है कि इसको कितनी सख्ती के साथ अमल में लाया जाएगा? क्योंकि यह नियम पहले से था कि सभी कुत्तों की नसबंदी की जाएगी लेकिन सरकारी एजेंसियों ने ठीक से काम नहीं किया. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.


11 अगस्त के फैसले का डॉग लवर्स कर रहे थे विरोध: बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अहम फैसला दिया था कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़ कर स्थाई शेल्टर होम में भेज दिया जाए. इसके बाद डॉग लवर्स में खासी नाराजगी देखी गई. दिल्ली में कई जगहों पर डॉग लवर्स ने प्रदर्शन किए. इस दौरान पुलिस ने कुछ डॉग लवर्स को हिरासत में भी लिया.

ये भी पढ़ें :

आवारा कुत्तों पर 'सुप्रीम' फैसला: नसबंदी ही इलाज, आक्रामक कुत्ते शेल्टर होम में रहेंगे, उचित जगह ही दिया जाए खाना

नई दिल्ली: देश समेत राजधानी दिल्ली की गलियों से लेकर बाजारों में घूमते बेसहारा कुत्तों के संबंध में शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे, लेकिन उन कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा जो बीमार और आक्रामक हैं साथ ही सुनवाई करते हुए स्पेशल बेंच ने यह भी कहा कि नसबंदी करके कुत्तों को तुरंत छोड़ा जाए.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पूरे देश के पशु प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. वहीं जिन लोगों को आवारा कुत्तों से डर लगता है वह भी संतुष्ट हैं.

कुत्तों को लेकर फैसले पर दिल्ली की जनता ने कहा अच्छा फैसला (ETV Bharat)

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अच्छा बताया: दिल्ली निवासी अंजलि ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला अच्छा है क्योंकि उन्होंने आक्रामक और बीमार कुत्तों को शेल्टर में रखने को कहा है वहीं अगर छोड़े जाने वाले कुत्तों की नसबंदी कर दी जाएगी तो उनकी संख्या भी नहीं बढ़ेगी दरअसल अंजलि की बेटी बहुत छोटी है. पहले उसको बाहर खुले में भेजने में अंजलि को डर लगता था लेकिन अब वो निश्चिंत है.


कुत्तों को नसबंदी करके छोड़ा जाने का फैसला बिल्कुल सही: मनजीत कौर बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को नसबंदी करके छोड़ा जाएगा यह बहुत अच्छी बात है. पहले तो हर 6 महीने में गली में कुत्तों की संख्या बढ़ जाती थी. यह भी अच्छी बात है इनको खाना खिलाने का एक निश्चित स्थान निर्धारित किया जाएगा. पहले लोग कहीं भी खाना डाल देते थे इससे घर के आसपास भी गंदगी होती थी. वहीं सबसे संतुष्टि की बात यह कि बीमार और गुस्सैल कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा. इससे अब बच्चे बाहर खेल पाएंगे.

फैसले को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए : सीमा ने बताया कि उनको कुत्तों से बहुत डर लगता है. वह सुप्रीम कोर्ट के पहले वाले फैसले से भी संतुष्ट थी लेकिन आज का फैसला भी राहत देने वाला है. कम से कम अब कुत्तों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी लेकिन इसमें भी सोचने की बात यह है कि इसको कितनी सख्ती के साथ अमल में लाया जाएगा? क्योंकि यह नियम पहले से था कि सभी कुत्तों की नसबंदी की जाएगी लेकिन सरकारी एजेंसियों ने ठीक से काम नहीं किया. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.


11 अगस्त के फैसले का डॉग लवर्स कर रहे थे विरोध: बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अहम फैसला दिया था कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़ कर स्थाई शेल्टर होम में भेज दिया जाए. इसके बाद डॉग लवर्स में खासी नाराजगी देखी गई. दिल्ली में कई जगहों पर डॉग लवर्स ने प्रदर्शन किए. इस दौरान पुलिस ने कुछ डॉग लवर्स को हिरासत में भी लिया.

ये भी पढ़ें :

आवारा कुत्तों पर 'सुप्रीम' फैसला: नसबंदी ही इलाज, आक्रामक कुत्ते शेल्टर होम में रहेंगे, उचित जगह ही दिया जाए खाना

For All Latest Updates

TAGGED:

REACTION ON STRAY DOG VERDICTDELHI PEOPLE REACTION ON SC ORDERSUPREME COURT STRAY DOGS CASE22 AUG SC ORDER ON STRAY DOGSSC ORDER ON STRAY DOGS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पांच साल बाद TikTok की वेबसाइट भारत में खुली? भारत सरकार की तरफ से आया ये बयान

अजरबैजान से झारखंड लाया गया मोस्ट वांटेड मयंक सिंह, रामगढ़ कोर्ट में किया जाएगा पेश

National Space Day 2025: अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूता भारत – मंगल से चांद तक की गौरवगाथा

हल्की दाड़ी, हैवी मूछे, 'बैटल ऑफ गलवान' में ऐसा दिखेगा सलमान खान का आर्मी मैन लुक, बिग बॉस 19 से आई तस्वीरें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.