नई दिल्ली: देश समेत राजधानी दिल्ली की गलियों से लेकर बाजारों में घूमते बेसहारा कुत्तों के संबंध में शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे, लेकिन उन कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा जो बीमार और आक्रामक हैं साथ ही सुनवाई करते हुए स्पेशल बेंच ने यह भी कहा कि नसबंदी करके कुत्तों को तुरंत छोड़ा जाए.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पूरे देश के पशु प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. वहीं जिन लोगों को आवारा कुत्तों से डर लगता है वह भी संतुष्ट हैं.

कुत्तों को लेकर फैसले पर दिल्ली की जनता ने कहा अच्छा फैसला (ETV Bharat)

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अच्छा बताया: दिल्ली निवासी अंजलि ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला अच्छा है क्योंकि उन्होंने आक्रामक और बीमार कुत्तों को शेल्टर में रखने को कहा है वहीं अगर छोड़े जाने वाले कुत्तों की नसबंदी कर दी जाएगी तो उनकी संख्या भी नहीं बढ़ेगी दरअसल अंजलि की बेटी बहुत छोटी है. पहले उसको बाहर खुले में भेजने में अंजलि को डर लगता था लेकिन अब वो निश्चिंत है.



कुत्तों को नसबंदी करके छोड़ा जाने का फैसला बिल्कुल सही: मनजीत कौर बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को नसबंदी करके छोड़ा जाएगा यह बहुत अच्छी बात है. पहले तो हर 6 महीने में गली में कुत्तों की संख्या बढ़ जाती थी. यह भी अच्छी बात है इनको खाना खिलाने का एक निश्चित स्थान निर्धारित किया जाएगा. पहले लोग कहीं भी खाना डाल देते थे इससे घर के आसपास भी गंदगी होती थी. वहीं सबसे संतुष्टि की बात यह कि बीमार और गुस्सैल कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा. इससे अब बच्चे बाहर खेल पाएंगे.



फैसले को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए : सीमा ने बताया कि उनको कुत्तों से बहुत डर लगता है. वह सुप्रीम कोर्ट के पहले वाले फैसले से भी संतुष्ट थी लेकिन आज का फैसला भी राहत देने वाला है. कम से कम अब कुत्तों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी लेकिन इसमें भी सोचने की बात यह है कि इसको कितनी सख्ती के साथ अमल में लाया जाएगा? क्योंकि यह नियम पहले से था कि सभी कुत्तों की नसबंदी की जाएगी लेकिन सरकारी एजेंसियों ने ठीक से काम नहीं किया. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.



11 अगस्त के फैसले का डॉग लवर्स कर रहे थे विरोध: बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अहम फैसला दिया था कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़ कर स्थाई शेल्टर होम में भेज दिया जाए. इसके बाद डॉग लवर्स में खासी नाराजगी देखी गई. दिल्ली में कई जगहों पर डॉग लवर्स ने प्रदर्शन किए. इस दौरान पुलिस ने कुछ डॉग लवर्स को हिरासत में भी लिया.

