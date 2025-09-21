IND vs PAK: एशिया कप सुपर-4 मैच को लेकर दिल्ली में बंटी जनता, किसी ने कहा बिजनेस तो किसी ने बताया शहीदों का अपमान
दिल्ली के लोगों ने एक तरफ जहां मैच होने के लेकर सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसे नुकसान बताया.
Published : September 21, 2025 at 3:00 PM IST
नई दिल्ली: एशिया कप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. इससे पहले 14 सितंबर को हुए पहले मैच को लेकर दिल्ली समेत देशभर में लोगों व राजनीतिक दलों ने जोरदार विरोध किया था. साथ ही सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. हालांकि विरोध प्रदर्शनों के बावजूद मैच नहीं था. रविवार को होने वाले मैच को लेकर ईटीवी भारत ने दिल्ली के लोगों से बातचीत की.
इस दौरान अहरार चौधरी नामक व्यक्ति ने कहा कि मैच पूरी तरह से 'बिजनेस' बन चुका है. खिलाड़ी खुद भी इस मैच को खेलना नहीं चाहते, लेकिन उन पर दबाव डाला जाता है. जब बहिष्कार करना है तो पूरी तरह होना चाहिए. एशिया कप कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं है, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है.
वहीं विमलेश नामक व्यक्ति ने कहा कि खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए. अगर मैच नहीं खेलेंगे तो पॉइंट्स का नुकसान होगा. इतना ही नहीं, इसे जीतना भी जरूरी है. हालांकि पाकिस्तान की हरकतें देखते हुए कई बार दिल यही कहता है कि मुकाबला ही न हो. वहीं राजेंद्र कुमार सक्सेना ने कहा कि एक तरफ तो वो गोली चलाते हैं और दूसरी तरफ हम मैच खेलने जा रहे हैं. आज भी पहलगाम अटैक जैसी घटनाओं का दर्द हमारे दिल में ताजा है, ऐसे में पाकिस्तान से खेलना शहीदों का अपमान है. पाकिस्तान के साथ किसी भी स्तर पर खेल संबंध नहीं होने चाहिए.
