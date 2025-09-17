ETV Bharat / state

द‍िल्‍लीवालों को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, रेखा सरकार लेकर आई नया प्‍लान

दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री ने ऐलान क‍िया क‍ि सरकार 50 हजार बुजुर्गों को नई पेंशन स्‍कीम का तोहफा देने जा रही है.

दिल्ली में पेंशन योजना का आगाज
दिल्ली में पेंशन योजना का आगाज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 17, 2025 at 8:37 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में दिल्ली के बुजुर्गों के लिए डिजिटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया. इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं. इस योजना के तहत करीब 50,000 बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसकी आवेदन प्रक्रिया बुधवार से दोबारा शुरू कर दी गई है. इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने 675 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया.

सेवा पखवाड़ा के तहत नई पहल:

यह पहल 'सेवा पखवाड़ा' के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसके तहत दिल्ली में दर्जनों नई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं. दिल्ली सरकार के मुताबिक, 2018 से पेंशन से वंचित बुजुर्गों को अब उनका हक मिलेगा. वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इसे दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा जन सेवा कार्य बताया. उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के लिए दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का योगदान सराहनीय है. इस योजना के तहत, 60 से 69 वर्ष के बुजुर्गों को 2500 रुपये और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी. यह योजना बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनका सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.

दिल्ली में पेंशन योजना का शुभारंभ (ETV Bharat)

पुस्तकालय का उद्घाटन

दिल्ली के रोहिणी इलाके में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से 'आरंभ पुस्तकालय' का उद्घाटन किया. इस इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है. इस मौके को देश की सेवा में समर्पित किया जा रहा है. उपराज्यपाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तकालय सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए ज्ञान का केंद्र बनेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि "आरंभ पुस्तकालय" भविष्य में इस क्षेत्र के युवाओं के लिए एक मजबूत नींव साबित होगा.

पुस्तकालय का उद्घाटन
पुस्तकालय का उद्घाटन (ETV Bharat)

पुस्तकालय की सबसे बड़ी विशेषता

उन्होंने राजेंद्र नगर की घटना को याद करते हुए कहा कि जब वो घटना घटित हुई उसी समय यह उच्च स्तर के पुस्तकालय बनाने का फैसला किया गया है. उसी के तहत इस पुस्तकालय की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि यह पुस्तकालय पीएम मोदी की शिक्षा को लेकर दूरगामी सोच को दर्शाता है. इस पुस्तकालय में एक साथ करीब 44 विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा है, ताकि वे शांत और सुव्यवस्थित वातावरण में बिना किसी बाधा के पढ़ाई कर सकें. इस पुस्तकालय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 24 घंटे और सातों दिन खुला रहेगा. यह सुविधा छात्रों और शोधकर्ताओं को किसी भी समय पढ़ने की आजादी देगी. इसके अलावा परिसर में एक जलपान गृह भी बनाया गया है, जहां विद्यार्थियों के लिए भोजन और नाश्ते की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है.

भलस्वा लैंडफिल साइट का दौरा

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बुधवार को सेवा पखवाड़े के अवसर पर भलस्वा लैंडफिल साइट का दौरा कर लीगेसी कचरे के निस्तारण के कार्य का निरीक्षण किया. मनोहर लाल ने कहा कि सेवा पखवाड़े के दौरान विभिन्न धार्मिक आयोजन जैसे नवरात्रे, दशहरा आदि त्योहार आएंगे जिनमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि देश के सभी गणमान्य नागरिकों से अपील की गई थी कि कोई भी एक स्थान स्वच्छता के लिए अपनाएं. देश में 1470 लीगेसी कचरे के डंप चिन्हित किए गए हैं. दिल्ली में तीन सैनिटरी लैंडफिल साइट हैं जोकि भलस्वा, गाजीपुर एवं ओखला में स्थित हैं. मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट को निस्तारित करने की जिम्मेदारी मैंने ली है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के मंत्रियों से आग्रह है कि वे भी किसी एक संस्था को साझी बना कर कार्य करें. भलस्वा लैंडफिल साइट पर कार्य करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को साझीदार बनाया गया है.

TAGGED:

