''मंडप तैयार लेकिन दूल्हे का पता नहीं''; सीएम फेस को लेकर गोपाल राय ने BJP पर कसा तंज - WHO WILL BE CM IN DELHI

By ETV Bharat Delhi Team Published : Feb 18, 2025, 9:12 PM IST