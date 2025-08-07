Essay Contest 2025

बारिश या उमस? जानिए आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम का हाल - DELHI WEATHER UPDATE

दिल्ली में फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिली है. आसमान में छाए बादल बारिश का संकेत दे रहे हैं.

मौसम अपडेट
मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2025 at 7:29 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों रिमझिम बारिश के बीच सूरज की तपिश और बढ़ती उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है. तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आस-पास बना हुआ है, लेकिन महसूस की जा रही गर्मी इससे कहीं ज्यादा है. मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की बारिश होने की संभावना बताई जा रही है.

इसी बीच बुधवार को बादलों लुकाछिपी के बीच धूप भी निकली और उमस भी बनी रही. अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक 34.8 डिग्री जबकि न्यूनतम सामान्य से 0.8 डिग्री कम 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ. हवा में नमी का स्तर 85 से 60 प्रतिशत दर्ज किया गया.

आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. इसके बाद 9 और 10 को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गर्जन वाले बादलों के साथ हल्की वर्षा या फुहारें पड़ सकती हैं. इन दोनों ही दिन अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. 11 और 12 अगस्त को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा या फुहारें पड़ने का अनुमान है. इन दोनों दिन अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकार्ड किया जा सकता है.

AQI लेवल
AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 6.30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 110 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर नोएडा में 95, गाजियाबाद 92, गुरुग्राम में 88, ग्रेटर नोएडा 102 और फरीदाबाद 99 अंक बना हुआ हैं, जबकि दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ हैं.

